Британские отделения Thomas Cook покупает конкурент обанкротившегося туроператора

Компания Hays Travel, один из крупнейших в Великобритании независимых туроператоров, объявила о покупке всех 555 британских отделений обанкротившегося в сентябре Thomas Cook и намерении взять на работу значительное число сотрудников этих отделений. Соглашение о покупке Hays Travel подписала с конкурсным управляющим, назначенным для проведения процедуры ликвидации Thomas Cook. Сумма сделки не раскрывается.

Hays Travel сообщила, что намерена как можно скорее возобновить работу отделений Thomas Cook и уже предложила работу для 600 бывших сотрудников компании. В общей сложности Hays Travel надеется обеспечить работой до 2,5 тыс. сотрудников бывшего конкурента. Всего у Thomas Cook было около 9 тыс. британских сотрудников.

Глава и основатель Hays Travel Джон Хэйз в связи со сделкой заявил: «Это поворотный момент как для нас — число наших отделений увеличивается почти втрое, число сотрудников — вдвое,— так и для всей индустрии, которая сможет сохранить самых талантливых работников».

Сейчас у Hays Travel 190 отделений в Великобритании и 1,9 тыс. сотрудников. Продажи в 2018 году составили £379 млн, прибыль — £10 млн.

О том, как обанкротилась проработавшая 178 лет туркомпания, читайте в публикации “Ъ” «Thomas Cook завершил круиз».

Алена Миклашевская