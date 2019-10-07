Корректировка бюджета Петербурга увеличит расходы на социально-культурную сферу на 15 млрд рублей

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга одобрил поправки ко второму чтению проекта закона о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. С учетом поправок доходы городской казны в текущем году должны быть уменьшены на 1,5 млрд рублей — до 627,9 млрд руб. При этом расходная часть после корректировки составит 666,5 млрд руб. Поправкой более чем на 15 млрд руб. увеличены текущие расходы на социально-культурную сферу города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, в частности, предусматриваются дополнительные субсидии почти на 3,5 млрд руб. для теплоснабжающих организаций. Предусмотрено также увеличение финансирования расходов, связанных с приобретением лекарств и с проездом на транспорте льготных категорий населения, на поддержку негосударственных петербургских театров и на содержание сети бюджетных учреждений. При этом ряд изменений в расходах бюджета, как уточнили в городской администрации, носят технический характер. Второе чтение поправок состоится 9 октября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ЗакС Петербурга одобрил корректировку бюджета с учетом дополнительных доходов в размере 37,47 млрд руб.