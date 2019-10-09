ВЭБ намерен обратиться в суд с заявлением о признании «Аммония» банкротом

Внешэкономбанк намерен обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании АО «Аммоний» банкротом. Это следует из информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, что в конце лета 2019 года ВЭБ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» новому инвестору - компании КАО «Азот» Романа Троценко. Сумма сделки составляет $900 млн. Однако, при этом инвестор войдет в капитал «Аммония» с соблюдением всех прав акционеров предприятия.

«Аммоний» открылся в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Главные акционеры завода — ВЭБ (22,8% акций), Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%) и ООО «Татаммоний» (52,9%). В 2019 году в связи с резким ростом доллара предприятие не смогло обслуживать кредиты и влезло в долги, сумма которых на сегодняшний день оценивается в 100 млрд руб. В результате предприятие было выставлено на продажу.

Ранее сообщалось, что новый инвестор войдет в капитал «Аммония» до конца 2019 года и в течение двух лет вложит в завод 12 млрд руб.

"Ъ-Казань"