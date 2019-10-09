Сенаторы США сообщили о росте активности российской «фабрики троллей» после выборов 2016 года

Комитет Сената США по разведке сообщил, что российское «Агентство интернет-исследований» (более известное как «фабрика троллей») увеличило свою активность после американских президентских выборов 2016 года, говорится в докладе комитета. В документе отмечено, что «Агентство» «по решению Кремля» поддерживало кандидатуру Дональда Трампа, пытаясь нарушить шансы Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что не увидел ничего нового в докладе комитета и назвал его «рецидивом старого».

«Деятельность Агентства интернет-исследований на выборах в США в 2016 году была частью более широкой, сложной и постоянной информационной кампании, направленной на то, чтобы сеять раздор в американских политике и обществе»,— говорится в докладе. Его работа была сосредоточена «на обострении существующей напряженности по социально-спорным вопросам».

Кроме того, комитет выяснил, что афроамериканцы пострадали от действий «Агентства» более прочих этнических групп. «Посредством отдельных сообщений, местоположения, страниц Facebook, Instagram и Twitter, Агентство сосредоточило свои усилия на разжигании разногласий по горячим вопросам с расовыми оттенками»,— заявил комитет.

В связи с этим комитет рекомендовал Конгрессу США рассмотреть новые законодательные акты, по раскрытию информации об источниках, заказывающих политическую рекламу. Соцсети, которые обвинялись в пропаганде, обязали предоставлять информацию о том, что удалось отыскать на своих платформах.

В 2017 году РБК сообщал, что обвиняемая во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году «фабрика троллей» (так называют российскую компанию «Агентство интернет-исследований») ежегодно получала около $1 млн. «Агентство» связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Источник РБК пояснял, что сотрудники «фабрики» продвигали как минимум 40 сообществ и аккаунтов: около половины бюджета уходило на публикации о расовых проблемах, оставшаяся часть денег — на посты с политическим уклоном. Общие траты «фабрики троллей» на работу США за два года достигли около $2,3 млн.

Сам господин Пригожин был включен в санкционный список США, введенный из-за военных действий на Украине. 16 февраля 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил господина Пригожина и еще 12 российских граждан по делу о вмешательстве в выборы президента США.