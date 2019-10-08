ФСИН передают в руки Александра Калашникова

Федеральную службу исполнения наказаний возглавил выходец из ФСБ. Новый директор ведомства — 55-летний генерал-лейтенант Александр Калашников. Он переехал на работу в Москву из Красноярского края, где руководил управлением ФСБ и отметился несколькими резонансными делами. “Ъ FM” обсудил назначение с правозащитниками. Их ожидания от нового директора ФСИН — в материале Ивана Якунина.

Александр Калашников — чекист со стажем. Когда работал в республике Коми, там по подозрению во взятке и организации преступного сообщества был задержан губернатор Вячеслав Гайзер и несколько его ближайших подчиненных. Когда перебрался в Красноярск, обвинения были предъявлены советнику главы региона и заместителю директора краевого отделения Пенсионного фонда — оба дела связаны с незаконным обогащением.

В спецслужбах Калашников работал еще с советских времен, и его опыт борьбы с коррупцией поможет решить многие проблемы во ФСИН, говорит заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева: «Он, конечно, как следователь — большой профессионал. И если говорить про борьбу с коррупцией, то, наверное, лучше него в системе ФСИН справиться не сможет никто. Было много скандалов коррупционных. Вынесен приговор заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову. И я так поняла, что как раз Калашников должен навести в этом смысле порядок. В свое время он прославился тем, что инициировал арест бывшего начальника УФСИН по Республике Коми Александра Протопопова, причем произошло это в тот самый момент, когда последний уже переехал в Москву. Он ждал повышения, без пяти минут его должны были назначить замдиректора ФСИН всей страны. Как раз в его задержании огромную роль сыграл Калашников».

Но за последний год СМИ писали о тюремном ведомстве не только из-за коррупционных скандалов, но и после жалоб заключенных на пытки. Самое громкое дело связано с ярославской колонией №1. Когда «Новая газета» опубликовала видео с издевательствами над заключенными, Следственный комитет завел уголовное дело о превышении должностных полномочий, суд арестовал 12 фигурантов, а начальника по воспитательной части колонии отправили под домашний арест. Как писала Меркачева, когда Калашников работал в Красноярске, именно там было больше всего жалоб на пытки в тюрьмах. Помимо этого, региональные СМИ сообщали, что Александр Калашников нелестно отзывался о правозащитниках на одном из закрытых заседаний. В частности, организации «Голос» и «Мемориал» якобы называл экстремистскими, упрекая в попытках изменить политический строй в России.

Что известно о пытках заключенных в ярославской колонии №1 Читать далее

Наконец, если новый директор нужен, чтобы бороться с коррупцией, почему не найти подходящую кандидатуру в Следственном комитете? Зачем брать выходца именно из ФСБ? Это давняя практика, поясняет исполнительный директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова: «Юрий Калинин, очень давний директор ФСИН, был, наверное, последним человеком, кто более или менее был как-то профессионально связан с пенитенциарной системой. Сейчас он возглавляет отдел кадров “Роснефти”, но в свое время он тоже был не чужд спецслужбам. После него был Александр Реймер, выходец из МВД, а дальше все время были выходцы из ФСБ: Геннадий Корниенко, сейчас — Александр Калашников. Тут, в общем-то, ничего удивительного.

Это означает, что ни о каком исправлении преступников в местах лишения свободы речь как не шла, так и не идет.

Их будут вербовать, проводить среди них оперативную работу, следственные действия и так далее, но не исправлять. Закручивать гайки некуда, поэтому пусть закручивают дальше — резьбу сорвет не у нас».

Гипотезу о том, что ФСИН теперь станет еще более закрытым учреждением, объясняют еще и тем, что у Александра Калашникова есть опыт работы в контрразведке. Тем не менее, в ОНК “Ъ FM” сообщили, что намерены вскоре встретиться с новым директором ФСИН и обсудить перспективы сотрудничества. Если он, конечно, согласится.

Предыдущий глава ФСИН Геннадий Корниенко, возглавлявший тюремное ведомство семь лет, покинул пост из-за достижения предельного возраста — 65 лет. Впрочем, юристы отмечают, что этот срок можно было и продлить, как это делали, например, с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным или генеральным прокурором Юрием Чайкой.