Главные новости к утру 8 октября

Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тысяч клиентов. В результате внутреннего расследования было установлено, что сотрудник компании продал в совокупности 5 тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка. Ранее Сбербанк подтверждал утечку данных лишь 200 своих клиентов. О масштабной утечке

Турецкие ВВС нанесли удары по штабу курдских формирований на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ. Несколько дней назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало военной операции в регионе и стягивание дополнительных турецких войск к сирийской границе. О ситуации в регионе

Работа Шестого Комитета ГА ООН перенесена из-за невыдачи американских виз членам иранской делегации. Ранее заседание Первого комитета ГА ООН было также перенесено, после того как США не выдали визы сразу нескольким представителям делегации из России. О американо-российском визовом скандале

Россия ищет новые основания, чтобы не проводить саммит в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По мнению дипломата, Москва, не желая участвовать во встрече, выдвигает новые условия и не согласовывает дату ее проведения. О подготовке саммита и готовности сторон

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в Вашингтоне два новых торговых соглашения. Цель договоров — увеличить возможности экспорта сельскохозяйственной продукции американских фермеров на японский рынок. О темпах мировой торговли

О предстоящих 8 октября событиях — в анонсе “Ъ”.