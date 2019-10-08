Работа еще одного Комитета ГА ООН перенесена из-за невыдачи виз дипломатам

Пленарное заседание Шестого комитета Генеральной ассамблеи (ГА) ООН было перенесено после того, как ни один из членов иранской делегации не получил визы США, сообщил журналистам заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин. Ранее по аналогичной причине была перенесена работа Первого комитета ГА ООН — визы не были выданы российским дипломатам.

«Чаша терпения переполнена, по-моему. Этот характерный демарш случился в Первом комитете, в Шестом комитете»,— прокомментировал ситуацию господин Кузьмин (цитата по «РИА Новости»). Шестой комитет является основным форумом для рассмотрения правовых вопросов в ГА ОНН. Все государства-члены уполномочены быть представленными в Комитете.

По словам российского дипломата, представитель Ирана не дал согласие на принятие плана работы Комитета, программа которого принимается исключительно консенсусом. Иран аргументировал свою позицию невыдачей виз, а также ограничениями передвижения на территории США. Заседание было перенесено на вторник, 8 октября.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что США не выдали визы части российской делегации, направлявшейся на сессию Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности. Тогда же в американских визах было отказано сразу нескольким российским дипломатам, направлявшимся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Одна из участниц форума — депутат Госдумы Инга Юмашева — была задержана и допрошена ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

Подробнее о допросе госпожи Юмашевой — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».

О визовом российско-американском скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».