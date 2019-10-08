Главные анонсы 8 октября

В Стокгольме состоится объявление лауреата Нобелевской премии по физике. Накануне премию по медицине присудили американцам Уильяму Кейлину-младшему и Греггу Семензе, а также британцу Питеру Рэтклиффу. Их наградили за изучение того, как клетки реагируют на кислород и адаптируются к изменению его уровня. Вручение Нобелевских премий продлится до 11 октября. Подробнее о премии по медицине

Мосгорсуд рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на законность решения суда первой инстанции о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии». Напомним, подсудимых четверо — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обвиняли в хищении 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа». В сентябре Мещанский суд усмотрел в материалах дела противоречия, которые не позволяют вынести приговор, и вернул его Генеральной прокуратуре. Подробнее

Комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета на заседании обсудит итоги мониторинга иностранного вмешательства в избирательную кампанию в России. В комиссии надеются, что представленные ею факты станут основанием для прокурорской проверки, а также для последующего изменения законодательства с целью предотвратить вмешательство в выборы в будущем. Подробнее о работе комиссии

Мосгорсуд рассмотрит апелляционное представление прокуратуры Москвы на приговор одному из фигурантов дела «Нового величия» Павлу Ребровскому. Напомним, надзорное ведомство просит отменить приговор, указывая, что тот нарушил условия сделки со следствием. Адвокат господина Ребровского не исключает, что отмена приговора может «открыть путь к оправдательным приговорам» для всех фигурантов дела. Другие эксперты говорят, что в результате приговор Павлу Ребровскому, напротив, может быть ужесточен. Подробнее

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

Чертановский суд Москвы огласит приговор бывшему баскетболисту сборной России, экс-исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани. Он обвиняется в том, что вместе с бывшим президентом федерации Юлией Аникеевой (осуждена заочно, находится в розыске) списывал деньги РФБ на проекты, которые существовали только на бумаге. Ущерб от их действий оценивается в сумму более 40 млн руб. Прокурор запросил для экс-баскетболиста три с половиной года колонии общего режима. Подробнее

В Казахстане начнется двухдневный официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В Братиславе пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Приднестровье в формате«5+2» (Молдавия и Приднестровье — стороны, посредники: Россия, Украина и ОБСЕ, наблюдатели от ЕС и США). Как в Кишиневе смотрят на урегулирование конфликта

В Минкультуры России состоится встреча главы ведомства Владимира Мединского с представителями компании «Яндекс». На ней должны обсудить расширение сотрудничества между Минкультом и «Яндексом» в сфере популяризации объектов культуры и культурных мероприятий.