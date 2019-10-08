США и Япония подписали новые торговые соглашения

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали два новых торговых соглашения. Цель заключенных договоров — увеличить возможности экспорта сельскохозяйственной продукции американских фермеров на японском рынке.

«Это огромная победа для американских фермеров, владельцев ранчо и производителей. И это очень важно для меня»,— прокомментировал подписание соглашений глава Белого дома.

В администрации президента добавили, что Япония является для США третьим по объему экспортным рынком сельскохозяйственной продукции и на его долю приходится около $14,1 млрд. Согласно заключенному договору, Япония отменит или снизит тарифы на сельскохозяйственный американский экспорт приблизительно на $7,2 млрд.

Напомним, Дональд Трамп рассчитывал заключить торговое соглашение с Японией еще в мае этого года, но переговоры затянулись и были завершены только в конце сентября.

О том, как Вашингтон и Токио более 30 лет вели торговую войну — в материале “Ъ”.

О ситуации на глобальном рынке экспорта и импорта — в материале “Ъ” «Мировая торговля растеряла темп».