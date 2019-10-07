Советником президента Армении стал гражданин России

Как стало известно “Ъ” от источников в дипломатических кругах, на должность главного советника президента Армении Армена Саркисяна назначен гражданин России Георгий Асатрян. Он будет заниматься укреплением связей между российским президентом Владимиром Путиным и господином Саркисяном, а также активизацией контактов между президентскими администрациями двух стран. Собеседники “Ъ” уточнили, что решение о назначении Георгия Асатряна было принято после визита Владимира Путина в Ереван 1 октября.

Выполнять свои обязанности советника Георгий Асатрян будет вне штата и на общественных началах.

Георгий Асатрян — кандидат исторических наук, специалист по Афганистану и контртеррористической деятельности США на Ближнем Востоке. Он защитил диссертацию о контртеррористической политике США в Афганистане в 2001–2008 годах (его научным руководителем был академик РАН, генерал-лейтенант ФСБ Василий Христофоров). Выступал в Международном дискуссионном клубе «Валдай» и «Российском совете по международным делам», публиковался в “Ъ” и ТАСС. Обучался в РГГУ, Историко-архивном институте, американском университете Beloit College. Кроме того, Георгий Асатрян преподавал на кафедре международной безопасности РГГУ и занимался закрытым консалтингом. Среди его клиентов — представители международного бизнеса, правительственные структуры, включая Совет безопасности РФ, а также посольства иностранных государств в Москве.

Дозвониться самому господину Асатряну “Ъ” не удалось — его телефон был выключен.

Президент Армении Армен Саркисян считается своеобразным стабилизатором политических процессов в стране, который, несмотря на ограниченные полномочия, сохраняет значительное влияние во внешней политике.

О том, как война слов вызвала новую эскалацию армяно-азербайджанского конфликта, читайте в публикации “Ъ” «Двух точек здесь быть не может».

Елена Черненко