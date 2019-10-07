Компенсации поднимают в воздух

Для повышения качества воздуха крупных промышленников могут обязать строить транспортные развязки и эстакады, заниматься газификацией жилых домов, а также переселением граждан из жилого фонда с печным отоплением. Соответствующее постановление в рамках внедрения нового механизма квотирования загрязняющих атмосферу выбросов разработало Минприроды. Еще до принятия закона о квотировании Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявлял о его возможной коррупциогенности: промышленники отмечали, что предприятиям могут дать заведомо невыполнимые квоты. В свою очередь, в Минприроды отмечают, что стоит задача добиться улучшения качества атмосферного воздуха.

8 октября заканчивается общественное обсуждения проекта правительственного постановления которое устанавливает общие требования к перечню компенсационных мероприятий — их необходимо будет проводить чиновникам 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городов РФ. Постановление, разработанное Минприроды, является одним из подзаконных актов, необходимых для реализации законопроекта о квотировании, принятого Госдумой 17 июля 2019 года. “Ъ” подробно рассказывал о новом механизме 15 апреля: документ устанавливает понятие системы сводных расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах. На основании этих данных Роспотребнадзор определит перечень приоритетных загрязняющих веществ, создающих риск для здоровья человека. После этого и будут введены квоты.

Эксперимент по квотированию выбросов будет проводиться в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите.

Согласно утвержденному правительством плану, к 2025 году новый механизм нормирования должен обеспечить снижение загрязнения воздуха в этих городах на 20%, «что позволит улучшить качество жизни более 6,4 млн человек». Промышленные предприятия должны обеспечить снижение выбросов, а если не смогут уложиться в установленную квоту, то реализовать «компенсационные мероприятия».

Согласно проекту постановления, к компенсационным мероприятиям можно отнести, в частности, обновление транспортного подвижного состава и дорожной инфраструктуры, строительство и реконструкцию автодорог (в том числе транспортных развязок, мостов, эстакад, объездных дорог), а также строительство ТЭС, котельных и очистных сооружений. Помимо этого, предприятия могут обязать провести газификацию жилых и частных домов, а также переселить граждан из жилого фонда с печным отоплением. Также к компенсационным мероприятиям Минприроды предлагает относить озеленение и благоустройство городских округов, а также внедрение на предприятиях новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий.

Ранее РСПП уже выступал с резкой критикой нового механизма регулирования. Одно из опасений заключалось в возможной коррупциогенности компенсационных мероприятий.

Промышленники опасались, что предприятиям могут дать заведомо невыполнимые квоты, чтобы те, «например, осуществили газификацию целого города».

«Из текста проекта постановления непонятна соразмерность объема компенсационных мероприятий и недостигнутых квот,— отмечает источник “Ъ” в одной из металлургических компаний.— Это создает риск реализации максимального перечня компенсационных мероприятий. Условия выполнения мероприятий также четко не прописаны, что может повлечь, например, строительство автодорог сверх необходимого объема для снижения концентраций загрязняющих веществ в конкретной точке». Еще один источник в компании обращает внимание, что большинство из этих мероприятий не реализуемы за такой короткий срок (согласно документу, они должны быть закончены к 2024 году).

Другой собеседник “Ъ” в среде крупных промышленников говорит, что все мероприятия из перечня направлены на борьбу с загрязнителями, образующимися от сжигания топлива: «Все 12 городов разные по основным загрязняющим веществам. Одно дело, когда предприятия действительно влияют на экологию, а другое — когда выбросы связаны с тем, что жители в избах топят печи дровами или углем». Собеседник “Ъ” также отмечает, что в некоторых городах мероприятия не приведут к улучшению качества воздуха, поскольку основной вклад в его загрязнение вносят вещества, образующиеся в выбросах металлургических предприятий. Так, например, согласно экологическому госдокладу Красноярского края, наибольший объем валовых выбросов от стационарных и передвижных источников в 2018 был в Норильске — 1805,2 тыс. тонн. При этом 1764,7 тыс. тонн из них пришлось на диоксид серы; в том же докладе отмечается, что основные источники загрязнения атмосферы этим веществом — предприятия цветной металлургии и теплоэнергетики.

«А в Красноярске помимо предприятий вклад в загрязнение вносит и транспорт, и печное отопление, и ТЭЦ,— говорит научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ Александр Багин.— При этом там все предприятия работают в пределах нормативов, плюс еще они переходят на наилучшие доступные технологии и у них нормативы технологические. Поэтому, как быть с новым механизмом, они не понимают». Господин Багин напоминает, что решение подобных проблем предписывалось компаниям еще с советских времен: «Попытка их решить при недостатке городских и региональных бюджетов, загрузив бизнес».

В свою очередь, в Минприроды отмечают, что стоит задача добиться улучшения качества атмосферного воздуха, а не «загнать предприятия в заведомо невыполнимые обстоятельства». «Вклад компаний должен быть измерим, а значит, вписываться в определенные сроки,— заявляют в ведомстве.— В любом случае компенсационные мероприятия будут проводиться в рамках многосторонних соглашений, подписываемых ответственными службами, регионом и предприятиями». В Минприроды добавили, что документ еще будет дорабатываться, «в том числе на предмет избыточности требуемых обязательств».

Анна Васильева, Евгений Зайнуллин