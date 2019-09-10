Правительство Петербурга одобрило корректировку городского бюджета

На заседании городского правительства в Смольном рассмотрен проект о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Одобрена корректировка бюджета с учетом дополнительных доходов в размере 37,47 млрд руб. Часть этой суммы — 15,5 млрд руб. поступили из федерального бюджета. Средства будут направлены на выкуп соцобъектов, медицину, выплату льгот и соцвыплат и создание экспозиции в музее обороны и блокады Ленинграда.

С учетом корректировки доходы бюджета Петербурга составят 629,3 млрд руб., расходы — 670,1 млрд руб. Дефицит бюджета — 40,8 млрд руб. Прогнозируемые налоговые доходы на 2020 год составляют 599,8 млрд руб.