В Дагестане районный суд заново рассмотрит вопрос об аресте журналиста «Черновика»

Верховный суд Дагестана отменил принятое 10 сентября постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении меры пресечения журналисту еженедельника «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, который обвинен в финансировании терроризма. Вопрос должен быть рассмотрен в течение десяти дней в том же суде.

Как сообщал “Ъ”, срок содержания под стражей Абдулмумина Гаджиева и еще одного фигуранта дела о финансировании терроризма — Абубакара Ризванова — был продлен Советским районным судом Махачкалы на два месяца.

Следователи мотивировали свое ходатайство необходимостью отследить движение денежных средств по банковским счетам и провести следственные действия в селах Новокули и Новосаситли.

Доводы Абдулмумина Гаджиева о том, что якобы обличающие его показания были выбиты задним числом под пытками из третьего фигуранта дела — уроженца Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева, не произвели впечатления на судью Мурада Гюльмагомедова. Арест журналисту был продлен на два месяца, до 13 ноября включительно.

На заседании в Верховном суде республики защитник господина Гаджиева и он сам повторили тезис о том, что правосудие сегодня находится в заложниках у силовой системы. «Судья, даже если захочет вынести верное решение, не сможет этого сделать. Следователь, даже если захочет, не сможет отклониться от инструкции, которая ему дается свыше. Прокурор, даже если захочет, заметит какие-то нарушения, не сможет этого сделать… Создается имитация следствия»,— заявил журналист.

Выслушав мнения сторон, судья Верховного суда Дагестана Абдулнасыр Асхабов отменил постановление суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Оно должно состояться в течение десяти дней. На этот срок судья продлил арест Абдулмумина Гаджиева.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «"Черновик" приложили к обвинению».

Юлия Рыбина, Махачкала