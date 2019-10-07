Жителям Ижевска запретят кататься на велосипедах и скейтбордах по Центральной площади

МУП «Спецдомуправление» установит на Центральной площади Ижевска таблички, информирующие горожан о запрете катания на велосипедах, скейтбордах и роликах. В данный момент муниципалитетом прорабатываются и более кардинальные меры, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Центральная площадь — не место для любителей экстремальных видов спорта, ее инфраструктура не рассчитана на такие нагрузки. В Ижевске, около УдГУ, построен скейт-парк для катания на велосипедах, скейтах, роликах, еще одну площадку для таких экстремалов в настоящее время обустраивает компания-застройщик около Монумента дружбы народов. Недостатки в строительной части весной будет устранять подрядная организация, проводившая реконструкцию объекта, в рамках гарантийных обязательств. Все повреждения, которые не попадают под гарантийный случай, — то есть, нанесены самими горожанами, придется восстанавливать за счет муниципального бюджета»,— говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе администрации Ижевска уточнили, что ограничения будут касаться тех элементов площади, которые не рассчитаны на такие нагрузки. Это прежде всего бордюры и скамейки.

Ранее сообщалось, что реконструированной более чем за 200 млн руб. Центральной площади Ижевска может понадобиться дополнительное финансирование. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что общественное пространство «начинает превращаться в руины» из-за любителей скейтбордов и велосипедов. По словам авторов проекта, они не прогнозировали такой интерес со стороны уличных спортсменов и не предложили отдельных площадок для экстремалов. Также не предусмотрели дополнительную защиту для бордюров и других элементов пространства. В результате появились сколы и трещины. Пока не известна точная сумма ущерба, но восстановить площадь придется обслуживающей организации.

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