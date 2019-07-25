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Краснодарский краевой суд постановил прокурору извиниться перед поэтом Дроздовым

24 июля Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая отказала поэту Максиму Дроздову в удовлетворении его жалобы. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил адвокат Алексей Аванесян.

По информации правозащитника, Дроздов в стихотворной форме требовал от суда признать незаконным бездействие прокурора Прикубанского района, который не принес извинения за незаконное уголовное преследование поэта. Последнего, напомним, подозревали в разжигание ненависти к атеистам, которая якобы крылась в его язвительных псевдохристианских стихах.

Ранее Прикубанский районный суд, по словам господина Аванесяна, не посчитал возможным обязать прокурора принести извинения Дроздову, поскольку следователь отказал поэту в реабилитации. Интересно, что, по словам защитника, в процессе гособвинитель поддержал позицию адвокатов и Максима Дроздова, а суд поинтересовался, почему районный прокурор до сих пор не получил дисциплинарное взыскание.

Дмитрий Михеенко


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