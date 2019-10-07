Райсуд Уфы оправдал застройщика Андрея Носкова по обвинению в мошенничестве

Октябрьский районный суд Уфы сегодня полностью оправдал бизнесмена, владельца девелоперской группы ПСК-6, депутата горсовета Андрея Носкова, который обвинялся в мошенничестве и причинении имущественного вреда администрации Уфы на сумму около 118 млн руб. путем обмана или злоупотребления доверием.

Судья Радмир Гаймалеев признал, что в действиях подсудимого отсутствовал состав преступления. Одновременно суд отказал администрации Уфы в удовлетворении гражданского иска о возмещении господином Носковым 117 млн руб. ущерба.

Гособвинение, напомним, просило суд назначить господину Носкову девять лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб. На объявление приговора представитель прокуратуры не пришел. Защита требовала оправдать предпринимателя, указывая на то, что в его уголовном деле отсутствует не только состав, но и событие преступления.

Подробнее о деле владельца ПСК-6 в материале «Андрею Носкову предложили срок».

Майя Иванова