Радий Хабиров поручил «потихонечку прекращать» точечную застройку в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал власти Уфы «потихонечку прекращать» точечную застройку в городе, но конкретных поручений с указанием сроков не отдал. «Нам надо когда-то придти — я просто не хочу сейчас громко объявлять, чтобы строительную отрасль не обрушить, но точечную застройку в Уфе надо прекращать…, чтобы ее не было»,— отметил он, добавив пожелание сити-менеджеру Ульфату Мустафину и вице-премьеру Раифу Абдрахимову переходить на строительство крупных комплексов со школами, больницами и детскими садами. Точечная застройка, отметил Радий Хабиров, в том числе «возмущает жителей».

Вопрос так называемой уплотнительной застройки был поднят на оперативном совещании в правительстве при обсуждении планов кабмина Башкирии увеличить объем жилищного строительства к 2024 году в полтора раза.

Напомним, что похожие заявления делал в первые месяцы управления республикой и предшественник Радия Хабирова — Рустэм Хамитов. В 2010 году он также призывал прекратить точечную застройку, но это заявление не имело никаких последствий. Через шесть лет, в 2016 году, экс-глава снова вернулся к теме, назвав точечную застройку «абсолютным злом, которое уродует город», после чего власти Уфы на какое-то время приостановили выдачу разрешений на строительство нескольких объектов. Впрочем, большинство застройщиков позже смогли обжаловать эти отказы в судах.

О примерах точечной застройки в Уфе подробнее в материалах “Ъ-Уфа“ «Райсуд Уфы потребовал снести самовольную постройку в Черниковке, против которой протестовали жильцы» и «Договор мэрии с компанией “Топограф“, планировавшей точечную застройку на улице Зорге в Уфе, признан ничтожным».

Ирина Самойлова