Дмитрий Хохлов ушел с поста главного тренера «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды, сообщается на сайте футбольного клуба.

Господин Хохлов подал в отставку после поражения в матче с «Оренбургом» (0:2), которое стало для команды четвертым кряду (три матча динамовцы проиграли в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) и один — в Кубке России). Руководство команды отставку приняло. «В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера»,— говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Дмитрий Хохлов стал главным тренером «Динамо» 7 октября 2017 года, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева. В конце сентября Betting Insider сообщал, что господин Хохлов после домашнего поражения от «Сочи» был готов покинуть пост главного тренера, однако тогда руководство клуба не приняло отставку специалиста.

В текущем сезоне «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Также команда на стадии 1/16 финала вылетела из Кубка России.

Уход Дмитрия Хохлова с должности главного тренера «Динамо» стал уже третьей за неделю отставкой наставников команд, играющих в РПЛ. 29 сентября об уходе с поста главного тренера «Спартака» объявил Олег Кононов, на следующий день в отставку подал наставник грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов.