Уволен главный тренер «Спартака» Олег Кононов

Олег Кононов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом стало известно после поражения москвичей от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он покинул пост в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Руководство клуба приняло его отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов. Он будет готовить команду к следующему матчу против «Краснодара».

Напомним, проиграв в домашнем матче со счетом 1:2 «Оренбургу», красно-белые потерпели четвертое поражение подряд в РПЛ.

Господин Кононов стал главным тренером столичного клуба в конце 2018 года. На этом посту он сменил итальянского специалиста Массимо Карреру.

Олег Кононов получил известность во время работы в «Краснодаре», который он возглавил в 2013 году. При нем команда завоевала бронзу чемпионата страны и впервые в истории вышла в еврокубки. Господин Кононов покинул клуб в 2016 году, после чего недолго тренировал грозненский «Ахмат». В июне Олег Кононов стал главным тренером тульского «Арсенала».