22 сентября, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

«Сочи» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

Футболисты московского «Динамо» проиграли «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина» закончилась со счетом 3:2.

Голы забили: Заболотный (32), Мевля (65), Карапетян (90+1) — Игбун (50), Игбун (63).

В турнирной таблице «Сочи» занимает 12 строчку с девятью очками, «Динамо» располагается на одну позицию выше — 11-е место и 10 очков соответственно.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя