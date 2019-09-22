«Сочи» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

Футболисты московского «Динамо» проиграли «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина» закончилась со счетом 3:2.

Голы забили: Заболотный (32), Мевля (65), Карапетян (90+1) — Игбун (50), Игбун (63).

В турнирной таблице «Сочи» занимает 12 строчку с девятью очками, «Динамо» располагается на одну позицию выше — 11-е место и 10 очков соответственно.