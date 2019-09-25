«Динамо» вылетело из Кубка России по футболу

Московский футбольный клуб «Динамо» проиграл в 1/16 финала Кубка России владивостокскому «Лучу». Матч, прошедший во Владивостоке, завершился со счетом 1:0 (Марущак, 20).
В 1/8 финала «Луч» сыграет с «Ахматом», обыгравшем в проходившем параллельно матче «СКА-Хабаровск».
«Динамо» занимает 11-ю строчку в Российской премьер-лиге, а «Луч» идет на 11-м месте во второй по силе футбольной лиге России — в Футбольной национальной лиге.
О финансовом положении клуба читайте в материале “Ъ” «"Динамо" в долгу не только у зрителей».
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