«Динамо» вылетело из Кубка России по футболу

Московский футбольный клуб «Динамо» проиграл в 1/16 финала Кубка России владивостокскому «Лучу». Матч, прошедший во Владивостоке, завершился со счетом 1:0 (Марущак, 20).

В 1/8 финала «Луч» сыграет с «Ахматом», обыгравшем в проходившем параллельно матче «СКА-Хабаровск».

«Динамо» занимает 11-ю строчку в Российской премьер-лиге, а «Луч» идет на 11-м месте во второй по силе футбольной лиге России — в Футбольной национальной лиге.

О финансовом положении клуба читайте в материале “Ъ” «"Динамо" в долгу не только у зрителей».