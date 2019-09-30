Главный тренер «Ахмата» подал в отставку

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат», сообщил президент клуба Магомед Даудов в Instagram. Он подал в отставку после матча с «Сочи» 30 сентября, руководство клуба ее приняло.

«Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача — занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после 11 туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера»,— написал господин Даудов.

Ранее «Сочи» со счетом 2:0 обыграл «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги. В турнирной таблице «Ахмат» занимает 15-ю строчку с 9 очками.

Накануне после домашнего поражения от «Оренбурга» со счетом 1:2 свой пост покинул главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

Подробности — в материале “Ъ” «Олег Кононов порадовал болельщиков».