В Саудовской Аравии разрешили разнополым туристам жить в одном номере

Власти Саудовской Аравии с целью увеличения туристического потока приняли решение разрешить иностранцам разного пола проживать в одном гостиничном номере, не предъявляя доказательств родственной связи, сообщает Reuters.

Теперь и женщинам, в том числе подданным королевства, разрешается самостоятельно арендовать номера в отелях. «Всех подданных Саудовской Аравии просят предъявить удостоверение личности или подтверждение отношений при регистрации в отелях. Это не требуется для иностранных туристов»,— заявили власти.

К 2030 году они планируют принимать 100 млн туристов в год.

Саудовская Аравия впервые начала выдавать туристические визы. До этого момента королевство разрешало въезд бизнесменам, иностранным рабочим и паломникам, а также выдавало специальные электронные визы для посещения спортивных мероприятий или концертов. Теперь виза для всех желающих обойдется в $80, а получить ее смогут жители 49-ти стран.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Саудовская Аравия открывается для туристов».