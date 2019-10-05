Как начать карьеру с чистого лифта

В пятницу Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Для внутриполитического блока Кремля это ключевая структура, которая должна решить проблему прозрачности кадровых лифтов в стране. Президент заявил, что самих инструментов по поиску талантливой молодежи уже «достаточно много», но надо анализировать, как они работают в реальной жизни.

В пятницу Владимир Путин провел расширенное заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ). Именно эта организация сейчас является ключевой структурой, через которую администрация президента пытается решить задачу создания кадровых лифтов для молодежи. В Кремле это направление курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Напомним, что в АП он пришел в 2016 году, а уже в 2017-м был дан старт кадровому конкурсу «Лидеры России». Идея в том, чтобы через кадровые мероприятия и тренинги отбирать лучших управленцев. Уже в 2018 году появилась АНО «Россия — страна возможностей», которая и стала курировать кадровый конкурс. Помимо «Лидеров России» организация также занимается проведением различных олимпиад для студентов, а также проводит молодежный лагерь «Территория смыслов». Генеральным директором организации является директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров. “Ъ” сообщал, что на создание подмосковного образовательного центра под «Территорию смыслов» в бюджете планируется выделить 1 млрд руб. в 2020 году, 1,9 млрд руб. в 2021-м и 499 млн руб. в 2022-м.

Наблюдательный совет организации Владимир Путин возглавил в июле этого года. Вчера заседание набсовета проходило первый раз. Критиковать проект президент не стал. Более того, в ходе своего выступления он отметил, что «с удовольствием» послушал о результатах работы конкурса. Однако явно некоторых изменений президент все-таки ждет. «У меня даже, потом мы с Сергеем Владиленовичем (Кириенко.— “Ъ”) поговорим, создалось такое впечатление, что их (инструментов выявления талантливой молодежи.— “Ъ”) слишком много. Может быть, взять какой-то один, два, три и на этом сосредоточиться, распространяя его на всю страну. Но это уже, как говорится, вопрос анализа того, что происходит в реальной жизни»,— заявил глава РФ.

Кроме того, господин Путин обратил внимание на то, что по итогам конкурса «Лидеры России» должны реализоваться какие-то реальные наработки, а грант в миллион рублей для победителя — недостаточный итог. Замечание опять же напрямую было адресовано господину Кириенко. «Вот в этой связи хотел бы попросить Сергея Владиленовича, чтобы не только миллион там кто-то получил и пошел благополучно истратил на доброе дело или просто на счастье, а чтобы наработки, которые у вас имеются, чтобы они не пропали, чтобы они заработали»,— заявил Владимир Путин.

По итогам заседания набсовета уже из уст самого Сергея Кириенко стало известно и еще одно изменение в конкурсе. В новом цикле «Лидеров России» участники конкурса смогут выбирать, в управлении какой именно сферой они хотят себя попробовать.

Собеседники “Ъ” в разное время отмечали, что подход кадрового конкурса может быть и правильный, но 100 победителей и несколько сотен финалистов на всю страну — не так много. Это создает скорее пиар-эффект. При этом реальный отбор на те или иные должности остается кулуарным. Один из собеседников “Ъ”, работающий в сфере молодежной политики, также отмечал, что в рамках текущих проектов не готовят молодых политиков. При этом выборы в Госдуму уже не за горами и нужны новые лица. С другой стороны, по признанию собеседника “Ъ”, одной из целей проектов РСВ и была своеобразная деидеологизация. Это позволило расширить «воронку» участников подобных проектов, которые не хотели ассоциироваться с теми или иными политическими взглядами.

По мнению политолога Константина Калачева, на заседании набсовета Владимир Путин дал понять, что механизмы отбора и ротации управленческих кадров все-таки неидеальны и в текущих проектах по-прежнему присутствует субъективизм. «РСВ — очередной кадровый лифт наряду с "Лидерами России", но субъективизм присутствует в той или иной степени везде, протекция может быть при допуске в любой лифт,— считает господин Калачев.— Как человек, который знает, как все у нас устроено, Владимир Путин, вероятно, предполагает, что даже по самым объективным критериям отбором занимаются субъективные люди»,— отмечает эксперт.

Андрей Винокуров, Кира Дюрягина