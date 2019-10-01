Банковский сектор осваивается со стабильностью

Аналитики S&P признали российский банковский сектор стабильным. Специалисты международного рейтингового агентства посчитали, что за последние годы банки стали привлекать больше средств вкладчиков. Кроме того, у ЦБ сейчас есть и специальные механизмы для стабилизации объема ликвидности в случае, если это потребуется кредитным организациям. При этом аналитики также назвали российский банковский сектор разнообразным, хотя и признали, что на рынке доминируют госбанки.

Директор института стратегического анализа компании «ФБК» Игорь Николаев считает, что стабильность существует только на бумаге. По его словам, выводы аналитиков подтверждают, что без определенных госгарантий система не может полноценно работать: «Надо понимать, что настоящей проверки на предмет того, насколько устойчива эта стабильность, пока не было. Кризисы случаются — тогда мы и получим окончательный ответ на вопрос, стало больше стабильности или нет. Пока, судя по тому, как растут депозиты, как страхуется от возможной недостаточной ликвидности Центральный банк, стабильности стало больше. У нас вообще роль ЦБ очень большая. То, что стало больше госбанков, — это факт. Но когда госсектор в банковской сфере очень велик, то и объем этих гарантий тоже возрастает. А вот хватит или нет ресурсов у Центрального банка, эти риски до конца не просчитываются».

По данным S&P, несмотря на нестабильную рыночную ситуацию, именно депозиты стали для большинства банков надежным источником средств для ведения работы. Впрочем, увеличение количества депозитов действительно влияет на стабильность всего сектора, но не исключает другие риски, говорит преподаватель факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Николай Корженевский: «Выводы S&P фактически констатируют уже свершившиеся факты в отношении российской банковской системы. У нас действительно стабильно растет депозитная база, невзирая на все экономические процессы и даже стагнацию реальных доходов. Номинальные доходы растут, и люди все еще значительную их часть сберегают. Совокупный объем депозитной базы приближается к 30 трлн руб., из них 23 трлн — рублевые депозиты. И это, конечно же, является надежным источником по определению для банковского фондирования.

Это не означает, что вся система абсолютно стабильна. Даже сами аналитики S&P пишут, что они понизили степень рисков с очень высоких до высоких.

Если мы говорим только о факторе, связанном с депозитами, то они у нас крайне неравномерно теперь распределяются внутри банковской системы. Преимущества после зачистки системы получили банки с государственным участием, и намного сложнее конкурировать за депозиты мелким и средним кредитным организациям».

Как отмечают аналитики S&P, больше всего столкнуться с оттоком депозитов рискуют небольшие частные банки. У них объемы привлеченных средств зависят прежде всего от доверия вкладчиков. А любая экономическая нестабильность может привести к выводу денег.

Владислав Викторов