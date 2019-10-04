Бывшему акционеру НБД-банка не удалось взыскать средства с Александра Шаронова

Нижегородский арбитражный суд отказал бывшему акционеру НБД-банка, кипрской компании Clairmont Holdings Limited (до 2018 года владело более 3% банка) во взыскании с председателя правления банка и депутата регионального парламента Александра Шаронова 2,4 млн руб. в качестве убытков. Мотивировочная часть решения не опубликована, решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, компания обратилась с иском в суд в июле. Судя по материалам в картотеке суда, дело касалось выплаты НБД-банком штрафных санкций по четырем решениям Банка России об административных правонарушениях.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «НБД-банк» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1992 году. Уставный капитал составляет 101,6 млн руб. Председателем правления банка является Александр Шаронов, который владеет 29,25% акций, в том числе 17,8% обыкновенных. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежат 25%, ООО «Регион» — 20,7%, ООО «Дельта НН» — 16%. По итогам 2018 года прибыль банка составила 701 млн руб., капитал – 4,42 млрд руб.

Анастасия Еремина