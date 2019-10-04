Индия признала, что в феврале по ошибке сбила свой вертолет

Потерпевший крушение 27 февраля вертолет военно-воздушных сил (ВВС) Индии Ми-17 был сбит индийскими военными, заявил начальник штаба ВВС Индии Ракеш Кумар Сингх. Ранее индийская сторона обвиняла в крушении вертолета Пакистан. В Исламабаде причастность к инциденту отрицали.

Ми-17 был сбит над штатом Джамму и Кашмир 27 февраля. При крушении погибли шесть индийских военнослужащих и один гражданский. Следственные действия по инциденту были завершены на прошлой неделе.

«Это была большая ошибка с нашей стороны. Мы признаем это. В вертолет попала наша ракета, это было установлено. Принимаются административные и дисциплинарные меры. Предпринимаются необходимые шаги, чтобы подобные инциденты не повторялись»,— сказал господин Сингх (цитата по NDTV). По его словам, к ответственности будут привлечены два офицера вооруженных сил страны.

Отношения Индии и Пакистана обострились за две недели до крушения Ми-17 после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 45 человек. В ответ индийские ВВС разбомбили находившийся в Пакистане лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая взяла на себя ответственность за теракт. Исламабад назвал бомбардировки агрессией и привел армию в состояние полной боевой готовности, после чего самолеты двух стран вступили в воздушный бой.

Подробнее о конфликте между странами — в публикации “Ъ” «Кто мигнет первым».