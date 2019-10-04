Дело об отмывании денег бывшим директором «Башинвестдома» направлено в суд

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора ЗАО «Башинвестдом» Игоря Аминова. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ) и легализации незаконно полученного дохода (ч. 3 ст. 174.1). «Башинвестдом» был застройщиком микрорайона Урал в Уфе. По версии следствия, с мая 2012 по декабрь 2017 годов директор ЗАО и его заместитель вступили в сговор в целях хищения денег дольщиков. Статус потерпевших в уголовном деле имеют не менее 120 покупателей квартир, ущерб которым следствие оценило в более чем 230 млн руб.

Средства покупателей привлекались в ЖСК «Жилой дом» в качестве паев. Дом в эксплуатацию введен не был, а полученные средства, как отмечают в прокуратуре, директор и его заместитель похитили и распорядились по собственному усмотрению. Заместитель директора ЗАО имеет в уголовном деле статус сообщника. По ходатайству следствия суд арестовал имущество обвиняемых — дом, автомобили, нежилые помещения и земельные участки стоимостью около 40 млн. руб.

Как сообщал „Ъ-Уфа“, с коллективным заявлением в полицию обращались покупатели квартир, которые дожидаются сдачи домов с 2011-2014 годов. Дело было возбуждено спустя год после их обращения.

ЗАО «Башинвестдом» находится в процедуре банкротства.

О деле «Башинвестдома» подробнее в материале “Ъ-Уфа“ «“Урал“ потянул на состав».

Майя Иванова