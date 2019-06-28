«Урал» потянул на состав

Полиция, спустя год после обращения в правоохранительные органы дольщиков уфимского микрорайона «Урал», возбудила уголовное дело по факту мошенничества руководителей компании-застройщика «Башинвестдом» и одноименного фонда. Более 120 покупателей квартир с 2014 года дожидаются сдачи трех домов на улице Софьи Перовской. Нанесенный им ущерб следствие предварительно оценивает более чем в 250 млн руб. Дольщики получили статус потерпевших. По информации „Ъ“, власти все еще не приняли окончательного решения о способе завершения строительства. В числе вероятных инвесторов называют группу ПСК-6 Андрея Носкова и Олега Филиппова.

Республиканское МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) в отношении неустановленных руководителей строительного ЗАО «Башинвестдом» и одноименного жилищно-строительного фонда. Они являются застройщиками жилого комплекса «Урал» из трех многоэтажных домов на улице Перовской в Уфе.

С коллективным заявлением в полицию обратились покупатели квартир, которые дожидаются сдачи домов с 2011-2014 годов.

По версии следствия, более 120 клиентов фонда и дольщиков ЗАО в 2011-2016 годах перечислили на строительство 253 млн руб., которые получатели денег похитили и потратили по собственному усмотрению.

В ЖК «Урал» продавались квартиры в домах высотой 10, 14 и 16 этажей. 14-этажный дом, рассказали „Ъ“ в инициативной группе дольщиков, должны были сдать в 2011 году, но он до сих пор готов лишь на 80%. Работы на объекте были заморожены в 2014 году на этапе облицовки фасада. Второй дом (литер 35) — 16-этажка, которую застройщик обещал сдать в 2014 году, готов на 40% и достроен до 11 этажа. Строительство третьего, десятиэтажного дома, остановилось на начальном этапе.

Представитель группы дольщиков Виталий Листков сообщил, что застройщик объяснял заморозку отсутствием денег. Позже дольщики выяснили, что кватиры в 10-этажном доме продавались, несмотря на то, что у жилищно-строительного кооператива, членами которого были покупатели квартир, не было ни разрешения на строительство, ни проектной документации.

Председателем правления кооператива в 2013-2018 годах была сестра руководителя ЗАО «Башинвестдом» Игоря Аминева — Альбина Аминева. Виталий Листков отметил, что следствие пока установило не весь круг потерпевших — по его оценке, их более 200.

• ЗАО «Башинвестдом» — компания с многочисленными собственниками, где, по данным «СПАРК-Интерфакс», есть доля физлиц (суммарно 23%), министерства земельных и имущественных отношений республики (6%), Стерлитамакского нефтехимического завода (5,7%), АО «Башкиравтодор» (3%), Учалинского ГОК (2,9%), ПАО «Башинформсвязь» (2,9%). С 2012 года и до начала процедуры банкротства в 2017 году руководителем компании был Игорь Аминов — сын бывшего генерального директора этого предприятия. Господин Аминов также руководил фондом «Башинвестдом», в котором ЗАО имело 91%, а он — 9%. В феврале 2019 года фонд был ликвидирован вследствие банкротства после обращения ИФНС.

По информации Виталия Листкова, Игорь и Альбина Аминовы находятся под подпиской о невыезде. В МВД эту информацию перепроверить не удалось, равно как и связаться с бывшими руководителями фонда и ЗАО.

Дома «Башинвестдома» находятся в реестре проблемных госкомстроя с 2016 года. Дольщики жилого комплекса многократно выходили на пикеты и записывали видеообращения к властям, пытаясь привлечь внимание к своим проблемам. В 2016 году прежнее руководство республики пообещало найти нового инвестора для домов, сообщил Виталий Листков, но дело ничем не завершилось.

Внешний управляющий ЗАО «Башинвестдом» Сергей Паршин сообщил, что требования кредиторов к ЗАО оцениваются в 420 млн руб., из которых 250 млн руб. — это требования дольщиков. Стоимость активов предприятия господин Паршин уточнить затруднился, отметив, что она «небольшая». Решается вопрос о передаче объектов новому застройщику — группе компаний ПСК-6 (принадлежит Олегу Филиппову и Андрею Носкову), отметил он.

Андрей Носков подтвердил „Ъ“, что его компания заинтересована в достройке домов ЖК «Урал». Говорить об условиях передачи домов группе он отказался.

Дарья Кучеренко, Майя Иванова