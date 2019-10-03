Подрядчика по благоустройству на горе Горячей в Пятигорске оштрафовали на 300 тыс. рублей

Представители Росприроднадзора по Северному Кавказу оштрафовали подрядчика по благоустройству на горе Горячей в Пятигорске на 300 тыс. руб за повреждение месторождения минеральной воды, сообщает пресс-служба ОНФ по Ставропольскому краю. В ведомстве отметили, что до начала строительных работ нужно было провести экологическую экспертизу.

«Никакой экспертизы сделано не было. Наш департамент провел обследование склона горы и установил нарушения федеральных законов “О недрах”, “Об охране окружающей среды” и правил охраны подземных водных объектов. ООО “Брик Филд Строй”, которое вело строительные работы, уже оштрафовали на 300 тысяч рублей. Представление об устранении нарушений мы направили и в администрацию»,— передает пресс-служба слова главного специалиста отдела надзора за водными ресурсами и охраны недр департамента Росприроднадзора по СКФО Владимира Мельниченко.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в июне при строительстве терренкура в Нагорном парке Пятигорска на горе Горячей подрядчик применил экскаватор и разрыл склон горы. Тогда работы по благоустройству парка остановили до проведения комплексной экспертизы. В июле подрядчик продолжил работы в первой зоне округа горно-санитарной охраны без согласования с недропользователем Пятигорского месторождения минеральных вод. Компания прокладывала пешеходную дорожку с использованием бульдозера и бетономешалки, тогда как в зоне горно-санитарной охраны подобная деятельность запрещена.

Подробнее о повреждении месторождения на горе Горячей читайте в материале “Ъ-Юг” «Пятигорск боится потери минералки»

Дарья Голякова