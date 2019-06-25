В Пятигорске строители нанесли ущерб месторождению минеральной воды

Росприроднадзор даст компетентную оценку действиям подрядчика, который без согласования с недропользователем использовал спецтехнику при строительстве терренкура в Нагорном парке Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба АО «Кавминкурортресурсы».

В месторождениях минеральных вод запрещено повреждать грунт и уничтожать почвозащитные растения. Подрядчик же применил экскаватор и глубоко разрыл склон горы.

«Действия подрядчика могут негативно отразиться на месторождении минеральных вод, нарушив залегание водоносного горизонта травертиновых отложений, который ниже по склону разгружается Лермонтовскими источниками и каптирован несколькими скважинами», – приводит пресс-служба слова главного эколога АО «Кавминкурортресурсы» Виктора Хохлова.

По его словам, развитие комфортной городской среды не должно приводить к ущербу гидроминеральным ресурсам, благодаря которым и образовался курорт.

Работы по благоустройству Нагорного парка остановили до проведения комплексной экспертизы.

Дарья Голякова