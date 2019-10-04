Летчика просят оплатить учебу

Как стало известно “Ъ-Урал”, Свердловский облсуд начал пересматривать иск авиакомпании «Уральские авиалинии» к ее бывшему пилоту Дмитрию Котлярову. Истец требует вернуть более 500 тыс. руб. за переобучение на пилотирование самолетов Airbus. После обучения пилот должен был проработать в компании пять лет, однако уволился спустя год работы. Сейчас в райсудах Екатеринбурга рассматриваются еще восемь аналогичных исков. Эксперты отмечают, что зачастую несоблюдение условий контракта работниками российских авиакомпаний связано с тяжелыми условиями труда летного состава.



Апелляционная коллегия Свердловского облсуда приступила к пересмотру по существу иска авиакомпании «Уральские авиалинии» (УАЛ) к бывшему пилоту Дмитрию Котлярову. В июле Октябрьский райсуд Екатеринбурга заочным решением взыскал с ответчика более 566 тыс. руб. в качестве долга за обучение по программе «переподготовка членов летных экипажей на ВС Аirbus 319/320/321». Пилот обжаловал это решение, облсуд решил рассмотреть его заново, не возвращая в суд первой инстанции. Следующее заседание по делу назначено на 11 октября.

Согласно материалам дела, с пилотом был заключен ученический договор, где одним из условий было обязательство после прохождения переподготовки проработать в УАЛ не менее пяти лет. Курс обучения стоил 915 тыс. руб., однако фактически авиакомпания потратила на обучение пилота 748 тыс. руб. После обучения господин Котляров был принят на работу в авиакомпанию на должность второго пилота, где проработал чуть более года и уволился по собственному желанию (ст.77 ТК РФ). Авиакомпания пересчитала неотработанный срок и выставила пилоту иск на 566 тыс. руб. В ходе рассмотрения дела ответчик в суд не явился, хотя ему высылались извещения «по известному суду месту жительства». В итоге Октябрьский райсуд Екатеринбурга полностью удовлетворил требования работодателя. С конца 2018 — начала 2019 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга удовлетворил два аналогичных иска УАЛ к пилотам Антонову и Демакову. С них взыскано 868 тыс. руб. и 51 тыс. руб. соответственно.

Сейчас в производстве Октябрьского райсуда Екатеринбурга (на его территории зарегистрирована авиакомпания) находятся еще восемь исков от УАЛ к своим работникам. Все они поданы в начале сентября. Пока ни один из них не рассмотрен по существу, однако известно, что они касаются возмещения ущерба, нанесенного работодателю. По сведениям “Ъ-Урал”, речь в исках может идти об оплате переподготовки бортпроводников, которые также нарушали условия отработки в компании после обучения. По аналогичным основаниям только в декабре 2018 года авиакомпания пыталась взыскать долги с 13 бывших сотрудников. Согласно решениям судов, бортпроводники после обучения должны были работать в компании один год, а авиамеханики и техники — три года, но все ответчики уходили из УАЛ раньше срока.

В авиакомпании отказались от комментариев. Эксперты отмечают, что подобные ситуации в практике российских авиакомпаний нередки. «Претензии к пилотам, не выполняющим требования контракта, действительно бывают. Но каждый случай там индивидуальный — кто-то получил возможность пилотировать другой тип ВС и поэтому перешел в другую авиакомпанию, кого-то не устраивает зарплата на начальном этапе и он находит другую компанию, где ему будут платить больше. В случае же с бортпроводниками зачастую люди не выдерживают тяжелых условий труда — идут за романтикой, а реальность оказывается хуже. Поэтому среди бортпроводников высокая текучка кадров»,— пояснили “Ъ-Урал” в профсоюзе летного состава России.

Игорь Лесовских