Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса

Великобритания внесла поправки (.pdf) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России. Закон изменили 9 сентября для реализации программы ExoMars-2020.

Поправки позволят импорт в Россию веществ для «определенных пусковых установок, запусков или заправок отдельных спутников или для испытаний и полетов в рамках миссии» (цитата по РИА «Новости»). В документе говорится, что разрешение действует только при предварительном согласовании в соответствии с положением о санкциях.

В 2017 году Европейский союз вывел из-под санкций против России ракетное топливо для этой программы.

Запуск проекта ExoMars начался со старта ракеты-носителя «Протон-М» в 2016 году с Байконура. Тогда связка аппаратов TGO—Schiaparelli была выведена на траекторию перелета к Марсу.

Подробнее о миссии ExoMars читайте в материале “Ъ” 2012 года «Европейский хотят изучать Марс».