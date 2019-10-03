Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса

Великобритания внесла поправки (.pdf) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России. Закон изменили 9 сентября для реализации программы ExoMars-2020.
Поправки позволят импорт в Россию веществ для «определенных пусковых установок, запусков или заправок отдельных спутников или для испытаний и полетов в рамках миссии» (цитата по РИА «Новости»). В документе говорится, что разрешение действует только при предварительном согласовании в соответствии с положением о санкциях.
В 2017 году Европейский союз вывел из-под санкций против России ракетное топливо для этой программы.
Запуск проекта ExoMars начался со старта ракеты-носителя «Протон-М» в 2016 году с Байконура. Тогда связка аппаратов TGO—Schiaparelli была выведена на траекторию перелета к Марсу.
Подробнее о миссии ExoMars читайте в материале “Ъ” 2012 года «Европейский хотят изучать Марс».
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