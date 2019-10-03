Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России. Их можно оставить на официальном сайте, в салонах компании и в сети «М.Видео». В продажу Galaxy Fold поступит 25 октября.

Цена смартфона — 159 990 руб. Он будет доступен в серебряном и черном цветах. В комплект входят беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кевлара.

4–5 октября в центре «Крокус Экспо» на выставке M.Video Electronics Show можно будет протестировать устройство. Владельцам дадут сертификат Samsung Care+, благодаря которому можно заменить дисплей на специальных условиях в случае механического повреждения.

Ранее старт продаж смартфона откладывали. Все устройства, которые рассылали журналистам — отозвали. Причина — негативные отзывы в обзорах. Многие утверждали о поломках смартфона через несколько дней использования. Некоторые приняли покрытие дисплея за пленку и отрывали его.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Складной Samsung полежит на складе».