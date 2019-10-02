Представитель генсека ООН обвинил КНДР в нарушении резолюций Совбеза

Северная Корея вновь нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, проведя запуск баллистической ракеты, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. По его словам, сложившаяся ситуация очень беспокоит организацию.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что в 07:11 утра по местному времени был осуществлен запуск одной баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). По данным японской разведки, было два запуска — в 7:17 и в 7:27, вторая ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Министр обороны Японии Таро Коно предположил, что баллистическая ракета была одна, но затем она разделилась на две части.

КНДР осуществила ракетный запуск спустя 12 часов после заявления о готовности возобновить переговоры с США. 30 июня на встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына была достигнута договоренность учредить группу переговорщиков для решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Подтверждение возобновления переговорного процесса поступило со стороны Пхеньяна за 12 часов до ракетного пуска. До этого экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне понимают, что в нынешних условиях КНДР не откажется от ядерного оружия.

Господин Дюжаррик выразил надежду, что рабочие консультации Пхеньяна и Вашингтона будут плодотворными. «Генсек ООН надеется, что обе стороны смогут добиться устойчивого диалога и выполнения совместной декларации США и КНДР по денуклеаризации»,— сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил во время парламентского аудита, что запуск КНДР ракеты напрямую не нарушает военное соглашение с Северной Кореей, которое было подписано 19 сентября 2018 года. «В тексте военного соглашения нет в точности такого содержания ... Однако там говорится, что необходимо избегать деятельности, повышающей военную напряженность»,— сказал министр в ответ на вопрос одного из депутатов.

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон призывает КНДР воздерживаться от провокаций и соблюдать резолюции Совбеза ООН, а также продолжать переговоры.

О возможности проведения новой встречи — в материале “Ъ” «Дональд Трамп пообещал поговорить с Ким Чен Ыном».

Андрей Федотов, Оксана Решетова