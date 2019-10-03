Евротройка

Сегодня стартует 20-й сезон главного клубного континентального турнира — Евролиги. Россия в нем впервые с 2015 года будет представлена тремя командами — привычными ЦСКА и «Химками», а также дебютантом турнира «Зенитом». По традиции чего-то большого ждут от ЦСКА. Сложность в том, что действующий обладатель титула, лишившийся ряда своих лидеров, проходит через непростой процесс трансформации. В то же время подмосковная и петербуржская команды набрали составы, с которыми обязаны претендовать на выход в play-off, а возможно, и на попадание в «Финал четырех».

Если пытаться прогнозировать исход борьбы за титул в 20-м, юбилейном, сезоне Евролиги, отталкиваясь, например, от котировок букмекеров, то ситуация вырисовывается простая. Есть, условно, «большая четверка», состоящая из ЦСКА, «Фенербахче», «Реала» и «Барселоны» (Bwin котирует их с близкими коэффициентами — от 4,50 у стамбульцев до 5,50 у каталонцев). А есть еще 14 команд, которым, может быть, повезет пробиться в «Финал четырех» или даже втиснуться в число участников решающего матча. Как, например, «Анадолу Эфес», который ЦСКА и обыграл в решающей встрече прошлого сезона.

С такой оценкой спорить вроде бы бессмысленно. К примеру, «Фенербахче», болельщики которого весьма болезненно переживали, что команда в прошлом сезоне оступилась и в Евролиге, и в национальном первенстве, стал еще сильнее, подписав контракты с востребованным не только в Европе, но и в НБА Дерриком Уильямсом и Нандо де Коло, с которым связаны все успехи ЦСКА за последние пять лет.

Или взять «Барселону», сумевшую вернуть из НБА Николу Миротича. Это было непросто и дорого. Теперь именно этот знаменитый форвард, который будет получать в «Барселоне» $5,4 млн в год (зарплата прежнего лидера рейтинга Алексея Шведа в «Химках» составляет $4 млн), является самым высокооплачиваемым игроком в Европе. Плюс каталонцы заручились поддержкой двух хорошо известных российским болельщикам игроков. Малкольма Дилейни, который в 2016-м здорово помог «Локомотиву-Кубани» занять третье место в Евролиге, а также Кори Хиггинса, являющегося, наряду с де Коло, ключевой потерей ЦСКА.

Гораздо спокойнее провел лето «Реал», но и он добился значительного усиления, переманив из «Химок» Джордана Мики и MVP испанской лиги-2019 Николаса Лапровиттолу из «Ховентуда».

А вот оценить потенциал армейцев куда сложнее. Учитывая, что помимо упомянутых де Коло и Хиггинса ЦСКА покинули также Серхио Родригес, Отелло Хантер, Алек Питерс, впору говорить, что действующему чемпиону Евролиги пришлось проводить не трансферную, а трансформационную кампанию. Причем пока она далека от завершения. А как заявил ТАСС президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, «надо оставаться реалистом и понимать, что чемпионскую команду за год построить невозможно».

И ведь первый звонок о том, что армейцам будет в этом сезоне непросто, уже прозвучал: в первом же туре первенства Единой лиги ВТБ они проиграли «Енисею». Во втором — против «Пармы» — сломили сопротивление соперника только в финальной четверти. При этом в распоряжении наставника ЦСКА Димитриса Итудиса качественные исполнители, пришедшие на смену покинувшим клуб лидерам: Рон Бейкер, Дэрран Хиллиард, Коста Куфос, Йоханнес Фойгтман, Янис Стрелниекс, Майк Джеймс. Подписание контракта с последним вообще стало одной из наиболее обсуждаемых тем лета. Ведь речь идет о лучшем снайпере Евролиги прошлого сезона (23,37 очка за игру). Некоторые, правда, считают, что Джеймс «мусорный скорер», поскольку его личная статистика в «Милане» никак не помогла команде. И после того как ее возглавил Этторе Мессина, Джеймсу указали на дверь. Но Итудис уже не раз доказывал, что умеет раскрывать баскетболистов и врисовывать их в свои схемы. Но на это потребуется время, так что даже если ЦСКА в этом сезоне выступит хуже обычного, сенсацией это не станет.

Что касается клубов, претендующих на право составить в «Финале четырех» компанию грандам, то в их числе, причем где-то в верхней части списка, значатся и «Химки», и «Зенит». Подмосковная команда летом была очень активна и заручилась поддержкой полудюжины игроков, по уровню соответствующих НБА. Речь о Девине Букере, Сергее Карасеве, Стефане Йовиче, Тимофее Мозгове, Юнасе Жеребко. А еще никуда не делись Алексей Швед и Энтони Гилл. По составу «Химки» сейчас выглядят, возможно, наиболее представительно среди всех российских команд. Не удивительно, что главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис, отвечая на вопрос, способна ли его команда потеснить ЦСКА на внутренней арене и выстрелить на европейской, признал, что именно под это и собирался звездный состав.

Другое дело, что «Химкам» не удалось провести полноценную предсезонку. Швед и Гилл по-прежнему травмированы, хотя и должны скоро вернуться в строй. Мозгова планируют задействовать не ранее декабря. Но несмотря на это, команда начала сезон с двух побед в Единой лиге ВТБ и способна порадовать болельщиков, которые соберутся на стадионе в Мытищах на матче с «Маккаби» (кстати, в этом сезоне матчи Евролиги «Химки» будут проводить еще и на «ВТБ Арене»), уже серией побед. В некотором роде встреча с израильской командой станет для «Химок» первой серьезной проверкой боем и более или менее ясно покажет ее потенциал и шансы на выход в play-off.

Третий российский участник турнира «Зенит», в отличие от ЦСКА и «Химок», в Евролиге выступит впервые. Команда долго пыталась пробиться в турнир через Единую лигу ВТБ, но выше третьего места в ней ни разу не поднималась. Но «Зенит», являющийся структурным подразделением одноименного футбольного клуба, получил wild-card и, похоже, намерен использовать свой шанс с максимальной эффективностью.

Для питерцев действительно важно быстро заработать репутацию стоящего для Евролиги актива. Ведь правила приглашения в нее меняются. Боссы лиги решили со следующего сезона отказаться от выделения квот национальным и региональным первенствам. 13 мест достанутся обладателям многолетних лицензий, два финалистам Кубка Европы и еще три будут розданы как wild-card. И чтобы не гадать всякий раз, удастся ли убедить руководство Евролиги в своей нужности, «Зениту» нужно выстрелить.

Для этого в Санкт-Петербурге создали все условия. Главному тренеру команды Жоану Плазе выделили достаточно ресурсов, чтобы фактически построить ее с нуля — в «Зените» десять новичков. Особняком среди них стоит Густаво Айон. Переход мексиканского «центра» из «Реала», за который он выступал с 2014 года, был неожиданным. Но вряд ли Айон, имевший не один вариант продолжения карьеры, переходил бы в команду, в перспективы которой сам не верит. То же самое можно сказать и о защитнике сборной Франции, которая не недавнем чемпионате мира завоевала бронзу, обыграв по пути к ней команду США, Эндрю Альбиси. Но насколько быстро Плазе удастся собрать своих эффективных игроков в эффективную команду, покажет время. В любом случае, на попадание в play-off петербуржцы претендовать обязаны.

Александр Петров