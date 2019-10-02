Еще три компании намерены банкротить «Метрострой»

ЗАО «АБЗ-Дорстрой» намерено подать банкротный иск к ОАО «Метрострой». Об этом сообщает «Фонтанка.ру». Кроме того, по данным интернет – газеты, в исками и признании компании банкротом намерены обратиться конкурсный управляющий компании «Метробетон», компания «Зитрон».

Напомним, что на днях о планах подать банкротный иск к «Метрострою» заявили в ПАО «Сбербанк». В банке объяснили, что «Метрострой»испытывает сложности с исполнением обязательств и пока урегулировать ситуацию не удалось.

Ранее банкротить «Метрострой» пыталась Федеральная налоговая служба, но стороны заключили мировое соглашение. Весной к ОАО «Метрострой» банкротный иск подала компания «Ариэль Металл».