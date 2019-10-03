Голос по обе стороны эпохи

На 81-м году жизни в Праге скончался Карел Готт, певец, чей голос не знал государственных границ и открывал любые двери. О причинах смерти не сообщается, но известно, что недавно врачи диагностировали у него острую лейкемию. Кончина самого популярного чешского певца стала причиной для объявления государственного траура в Чехии. Карел Готт записал 150 альбомов, выпустил 180 синглов и снялся в 13 фильмах, а еще больше озвучил. Он активно работал даже в 2010-е, после того как у него обнаружили рак лимфатической системы.

«Чешский соловей» Карел Готт родился в 1939 году в Пльзене, где уже после войны и после смерти Сталина, в июне 1953-го, произошло первое крупное восстание рабочих против режима КПЧ. Самый любимый в СССР чех после Швейка рос и учился в городе, пропитанном антисоветскими настроениями, и все же всю жизнь оставался «лучшим другом советских людей». Это противоречие сопровождало всю его карьеру.

В 1950-е Карел Готт активно выступал в клубах и кабаре, но продолжал работать на заводе — он получил образование электромонтера трамвайных систем. И только в 1960-м поступил в консерваторию и полностью посвятил себя музыке. Главным его увлечением стали твист и рок-н-ролл. Ни одно модное поветрие не обошло его стороной, что не помешало ему получить диплом по специальности «оперный вокал» и попасть в труппу театра «Семафор», а потом и возглавить собственный театр «Аполлон». В 1967 году после закрытия «Аполлона» Карел Готт отправился на гастроли в США, потом активно гастролировал по Западной Европе и даже на «Евровидении» в апреле 1968 года представлял капиталистическую Австрию — вероятно, такие виражи карьеры были в принципе возможны только в короткий период чешской «оттепели». В августе в Чехословакию были введены советские войска. Карел Готт как ни в чем не бывало продолжал выпускать на родине хиты один за другим. К их числу относились популярные по обе стороны Берлинской стены песни «Lady Carneval», «Kdyz jsem ja byl tenkrat kluk», «Stokrat chvalim cas» и «Jdi za stestim».

Опыт работы в самых престижных залах мира не мог не сказаться на стиле и профессионализме Готта.

Зрители в СССР, куда он исправно приезжал на гастроли, чувствовали этот несоветский класс и воспринимали концерты чеха как почти «западный» продукт, почти равнозначную замену запрещенным по идеологическим причинам артистам из Англии и США.

Работая на советском музыкальном рынке, Карел Готт опять-таки проявил свою фирменную способность оставаться на пике моды и одновременно — в хороших отношениях с властью.

В его репертуаре были песни на русском языке, на котором он пел не хуже, чем на родном, а также немецком и английском. Голос Карела Готта звучал в самых популярных чехословацких фильмах, которые попали в советский прокат в 1960-е и 1970-е,— «Лимонадный Джо», «Старики на уборке хмеля», «Три орешка для Золушки», а детскую аудиторию покорила песня из «Приключений пчелки Майи». Диски Готта выходили на «Мелодии» пятимиллионными тиражами.

Здешней публике нравилось, как он пел русские романсы. Эта эстетика идеально совпадала с его уникальным тембром, мягким и одновременно звонким. Но если надо, он был готов выдать и вполне официальный песенный материал на каком-нибудь комсомольском съезде. Он приезжал сюда с сольными концертами и в годы перестройки, полностью поддерживая очередной политический разворот. В Праге он выступал на Вацлавской площади прямо во время «бархатной революции» 1989 года. И даже в новом веке, когда казалось, что вся эстрада стран СЭВ забылась как страшный сон, Готта продолжали любить: он пел соло в Концертном зале имени Чайковского, с Ансамблем имени Александрова на 85-летии коллектива и на «Первом канале» в новогоднюю ночь 2014 года.

С другой стороны, в его репертуаре было полно настоящих «фирменных» шлягеров, многие из которых именно таким образом просочились по эту сторону железного занавеса. На одной пластинке певца могли соседствовать диско-хит «Rivers Of Babylon», романс «Я вас любил» на стихи Пушкина и типичный образец советской эстрадной песни — «Отчий дом» Евгения Мартынова.

Наконец, Карел Готт просто был настоящим красавцем, что обеспечило ему преданную женскую аудиторию. Глядя на неотразимого чеха в телевизоре, слушая его сладкий голос, строительницы светлого будущего понимали, что наступит оно, скорее всего, не завтра, но в такой компании можно и потерпеть.

Борис Барабанов