Квартиры продаются быстрее

Продажа квартиры на вторичном рынке в России в среднем занимает три месяца — с начала года этот показатель сократился почти на треть. Быстрее всего жилье удается продать в Кисловодске, медленнее — в расположенном в Челябинской области Златоусте. В Москве продажа квартиры растягивается в среднем на 94 дня.

Средний срок экспозиции вторичных квартир в России в сентябре составил 90 дней, уменьшившись на 27 дней относительно января. Такие данные в своем исследовании приводит ЦИАН. Аналитики указывают, что легче всего сейчас продаются квартиры, расположенные в домах, построенных после 2010 года. Средний срок экспозиции в них составляет 88 дней.

Сложнее всего реализовать жилье в объектах, сданных ранее 1970-х годов: для этого требуется в среднем 112 дней.

Период реализации также увеличивается пропорционально площади вторичной недвижимости. Если для однокомнатного жилья требуется в среднем 88 дней, то продажа многокомнатного занимает в среднем 124 дня.

Несмотря на то что жилье в городах-миллионниках традиционно продается быстрее, проще всего реализовать вторичную недвижимость сейчас жителям Кисловодска. Средний срок экспозиции составляет 26 дней — это на 80% ниже аналогичного показателя января. Продажа квартиры в Новороссийске занимает в среднем 38 дней, относительно начала года показатель снизился на 46%. Среди городов-миллионников по темпам продажи жилья лидирует Воронеж: реализация квартиры здесь занимает в среднем 71 день, относительно начала года показатель сократился на 23%. На втором месте Уфа — 72 дня и минус 26%. На рынке вторичной недвижимости этих городов сейчас в принципе наблюдается оживление. Как следует из данных «Авито Недвижимость», вторичное жилье в Воронеже сейчас продается в среднем по цене 50,4 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 8,7% выше аналогичного показателя прошлого года. В Уфе за тот же период квартиры подорожали в среднем на 9,5%, до 72,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Средний срок экспозиции вторичных квартир в Москве в сентябре, по данным ЦИАН, составил 94 дня, снизившись с начала года на 20%. Средний период продажи сократился на фоне постепенной стагнации спроса на жилье. Согласно данным столичного Росреестра, в августе было зарегистрировано 10,68 тыс. переходов прав собственности, что на 15% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом в августе 2018 года число сделок, напротив, увеличилось на 21% относительно значения 2017 года. Хотя руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов указывает, что по итогам первых восьми месяцев года показатель все же показал положительную динамику, увеличившись на 1,2%.

Эксперт добавляет, что снижение срока экспозиции в Москве связано и с повышением доли объявлений, которые находились в базах, но не завершились заключением сделок и были сняты. «Собственники безо всяких оснований повышали цену объявлений, ведь доходы населения не росли»,— добавляет господин Попов.

По данным «Инком-недвижимости», средняя стоимость вторичного жилья в старых границах Москвы сейчас составляет 211,9 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 10,4% выше аналогичного показателя прошлого года.

Тяжелее всего, по данным ЦИАН, сейчас продать недвижимость в промышленных городах. Так, в Златоусте (Челябинская область) средний срок экспозиции вторичной недвижимости в сентябре составил 172 дня, увеличившись на 8% относительно начала текущего года. В Якутске аналогичные показатели, по данным аналитиков, оцениваются в 164 дня и 74% соответственно.

Александра Мерцалова