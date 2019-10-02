Трамп обвинил ФРС в укреплении доллара, что негативно повлияло на производителей

Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) из-за укрепления доллара после понижения базовой процентной ставки. Он считает, что это негативно отразилось на производителях.

«Как я и предполагал, Джей Пауэлл (руководитель ФРС.— “Ъ”) и ФРС позволили доллару стать настолько сильным, особенно по отношению ко ВСЕМ другим валютам, что наши производители испытывают на себе негативное влияние. Слишком высокая ставка. Они злейшие враги сами себе, хотя понятия об этом не имеют. Как жаль!» — написал господин Трамп в Twitter.

ФРС по итогам заседания в сентябре снизила базовую процентную ставку с 2–2,25% до 1,75–2%. Почти половина членов проголосовали за еще одно снижение до конца года. Предполагается, что следующее заседание состоится в конце октября. Регулятор объяснил решение о снижении ставки сохранением внешних рисков и недостаточно быстрым ростом инфляции.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «ФРС сделала это снова».