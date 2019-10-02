«Катрен» позвал коллекторов

Увеличение на рынке фармацевтического ритейла доли ассоциации АСНА, объединяющей почти 9 тыс. аптек по всей стране, вызывает недовольство других игроков. Так, один из крупнейших фармдистрибуторов «Катрен», который может быть заинтересован в создании собственного маркетингового союза, жалуется производителям лекарств на долги членов АСНА и предупреждает о рисках работы с ней. Для этого поставщик привлек коллекторов.

Представляющий интересы дистрибутора «Катрен» Центр развития коллекторства обратился к производителям лекарств, таким как Bayer, Johnson & Johnson, с информацией о невыплате входящих в АСНА аптечных сетей задолженности. Так, московская сеть «Нова Вита» задолжала дистрибутору более 50 млн руб., следует из писем центра, копии которых есть у “Ъ”. В них говорится, что, накопив долги на одни юридические лица, собственники компании Маргарита и Владимир Кабаевы создали новые организации с аналогичным названием.

Кроме этого, в своих обращениях коллекторы указывают, что АСНА позиционирует себя объединением, только когда бизнес «рассматривается в позитивном ключе». Если же речь идет о долгах ее членов, то руководство союза указывает на самостоятельность входящих в него организаций. По мнению авторов письма, АСНА «дистанцируется» от проблем, а перебрасывание бизнеса на новые юрлица создает сложности для взыскания задолженности. Центр развития коллекторства предлагает производителям оценить риски взаимодействия с АСНА и негативные последствия для фармдистрибуторов.

АСНА — маркетинговый союз, объединяющий более 8,6 тыс. аптечных сетей и являющийся крупнейшим игроком на рынке фармацевтической розницы. По данным DSM Group, его доля на рынке выросла с 7,8% в 2016 году до 13,2% в 2018-м. Маркетинговые союзы обеспечивают производителю сбыт товара сразу в большом количестве аптек, а ритейлерам — наличие ассортимента, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Сотрудничать с небольшими сетями напрямую из-за их низкой выручки и объемов продаж производителям невыгодно, продолжает эксперт. По его словам, без маркетинговых союзов такие сети были бы вынуждены закрываться или продаваться крупным сетям. В то же время контракт на поставку производитель заключает отдельно с каждым входящим в маркетинговый союз юридическим лицом.

По словам представителя «Катрена» Егора Батовкина, сейчас юристы компании ведут работу по взысканию задолженности с шести московских аптечных сетей, входящих в АСНА. Сумма их задолженности составляет 212 млн руб., уточняет господин Батовкин. Он затруднился назвать общую сумму задолженности перед «Катреном» организаций, работающих с АСНА. По словам господина Батовкина, в регионах однозначно идентифицировать принадлежность компаний к ассоциации сложнее из-за различных юридических схем взаимодействия ее руководства с партнерами. Так, некоторые аптечные сети работают под вывеской АСНА, а некоторые сохраняют собственный бренд, сотрудничая с союзом только с целью получения бонусов от производителей.

Управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев подчеркивает, что у организации нет влияния на принятие собственниками входящих в нее сетей каких-либо операционных решений. По его словам, компании ведут взаимодействие с дистрибуторами напрямую, и информацией об их задолженности АСНА не обладает. Господин Кондратьев также отмечает, что АСНА сама является поставщиком ряда товаров и, как и другие сети, обеспокоена неплатежами контрагентов.

По мнению Сергея Шуляка, «Катрен» видит в АСНА конкурента, так как дистрибутор заинтересован в создании собственного маркетингового союза. Кроме этого, он напоминает, что дистрибутору принадлежит сеть «Мелодия здоровья», активно занимающаяся приобретением небольших компаний, а их партнерство с АСНА препятствует сделкам.

Мария Котова