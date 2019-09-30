Это анархиважно

30 сентября в Сочи откроется ежегодный форум международного дискуссионного клуба «Валдай». В мероприятии помимо большого числа иностранных и российских экспертов примут участие высокопоставленные официальные лица, включая президента РФ Владимира Путина. Импульс дискуссии призван придать подготовленный политологами «Валдая» доклад о состоянии дел в мире. “Ъ” заранее ознакомился с документом.

26-страничный доклад озаглавлен «Время взрослеть, или Оправдание анархии. Как отсутствие мирового порядка может способствовать ответственному поведению государств». Среди авторов известные российские политологи-международники: Олег Барабанов, Тимофей Бордачев, Ярослав Лисоволик, Федор Лукьянов, Андрей Сушенцов, Иван Тимофеев.

Они вдохновились самой заметной публичной дискуссией текущего года — о перспективах либеральных принципов мироустройства. В ней помимо известных экспертов участвовали и лидеры ведущих государств. Так, Владимир Путин заявил о смерти либерализма, в то время как его западные коллеги придерживаются мнения, что, преодолев неразбериху, мир все равно вернется к новой версии «либерального порядка, основанного на правилах». В целом же доминирует точка зрения, что тот или иной порядок установится после периода хаотичной трансформации.

Авторы доклада так не считают. «Вторую половину ХХ и начало XXI века едва ли стоит рассматривать в качестве модели на будущее. Скорее уж то время войдет в историю международных отношений как период аномальной упорядоченности — уникальный по своей сути, когда в основе функционирования мировой системы лежала добрая воля ее участников»,— говорится в документе. По их мнению, «более естественным состоянием международных отношений является анархия».

На передний план, как сказано в исследовании, выходит не «восстановление управляемости», а вопрос «техники безопасности» для государств: «Новый мир выдвигает принципиально новые требования для выживания человечества и формирует запрос на новую этику ответственного поведения — понимание неизбежных последствий своих действий».

«На смену выстроенному мировому порядку приходит демократия самостоятельных государств, диктующая новые требования ответственного поведения. Новый мир гораздо демократичнее своего предшественника и одновременно гораздо требовательнее к лицам, принимающим решения. Но именно поэтому он открывает огромные возможности для взросления человечества как социума самостоятельных индивидуумов — государств»,— говорится в докладе.

Авторы при этом убеждены, что в силу глубокой взаимозависимости вероятность большой войны между сопоставимыми соперниками, кинетического столкновения крупных армий достаточно низка. «Однако сложившаяся ситуация создает лишь иллюзию безопасности, что в свою очередь усугубляет риск, связанный с недопониманием, возможным просчетом, ошибкой маневрирования в стремительном потоке событий,— предупреждают они.— Все осложняется еще и тем, что психология нового поколения принципиально отличается от установок той же холодной войны. Мысль о том, что глобальный конфликт будет равнозначен всеобщему уничтожению человечества, занимает все меньшее место в умах современных политиков и военных. Есть убеждение, что воевать можно — вопрос лишь в минимизации потерь и максимизации результатов».

В создавшейся ситуации критически важным авторы считают создание условий для понимания друг друга конкурирующими ценностными системами. «Иначе вместо попыток диалога мы будем видеть лишь тотальный троллинг, который получил взрывное распространение в последние годы и применяется сейчас повсеместно. А когда трансляция смыслов заменяется желанием дразнить друг друга, риски кратно возрастают»,— предупреждают эксперты.

От троллинга страдает, по их мнению, и дипломатия. «Прохождение политических сигналов по дипломатической линии стало заметно хуже. Обмен ими перешел на уровень СМИ — подчас в виде откровенного взаимного издевательства — и неофициальной дипломатии, когда доверенные эксперты или влиятельные отставники обладают более широкими возможностями для разговора с контрагентами и зондажа позиций»,— констатируют составители доклада. Они также замечают, что участилось использование дипломатии для обмена чисто формальными официальными позициями, которые ни одна из сторон не воспринимает всерьез.

Воспримут ли их доводы всерьез российские дипломаты, станет известно уже в ближайшие дни: среди участников форума заявлен и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Елена Черненко