Церемония вручения премии ТЭФИ состоится при поддержке компании Mercury

2 октября в Московском театре мюзикла торжественная церемония вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств впервые пройдет при поддержке ювелирной компании Mercury. В конкурсе традиционно принимают участие теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и объединения, а также телеканалы.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. Из года в год победители награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. Скульптура представляет собой персонажа древнегреческой мифологии певца и музыканта Орфея, который разрывает себе грудь и играет на струнах своей души. В этом году представлено 14 номинаций в категории «Дневной эфир» и 20 номинаций в категории «Вечерний прайм».

В рамках церемонии компания Mercury представит украшения из коллекции Classic, Color и Flower, которые ценители ювелирного дела высоко ценят за элегантный и лаконичный дизайн, высокое качество камней и искусную работу мастеров из Италии. Бренд по праву гордится уникальными драгоценными камнями и украшениями, представленными в первом монобрендовом бутике Mercury в отеле «Метрополь». Подобной коллекции исключительных по своим характеристикам драгоценных камней больше нигде в России нет.