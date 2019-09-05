«Яндекс» покажет хоккей

Национальная хоккейная лига (НХЛ) заключила с «Яндексом» многолетнее соглашение о бесплатной трансляции всех матчей, начиная с нынешнего, 103-го, сезона. Об этом сообщило американское издание Washington Post. По данным издания, «Яндекс» вскоре официально объявит о партнерстве.

С нового сезона матчи НХЛ в России будет транслировать «Яндекс», сообщило в среду издание Washington Post. Игры будут доступны для бесплатного просмотра с помощью стримингового видеосервиса «Яндекса».

Исполнительный вице-президент НХЛ по международной и медиа-стратегии Дэвид Пропер сообщил, что в трансляции будет включаться дополнительная информация о российских звездах, играющих в лиге, а комментировать матчи также будут российские комментаторы.

Игры будут транслироваться на всей территории России. Во время трансляций болельщики смогут общаться друг с другом с помощью чатов.

Господин Пропер заявил, что компания «Яндекс» стала самым привлекательным выбором для НХЛ. Он подчеркнул, что «Яндекс» согласилась работать с Лигой по тому пути, который ее руководство выбрало для продвижения НХЛ и самого хоккея в России. «Мы хотим показать другую сторону российских игроков русской фанатской аудитории,— цитирует функционера Washington Post.

— В "Яндексе" готовы вместе с нами продвигать НХЛ и сам хоккей в России, в том числе — оригинальным контентом о российских звездах НХЛ».

Ранее правами на показ НХЛ в России владела телекомпания «Евроспорт» на основании соглашения, рассчитанного на три сезона с 2016/17 до 2018/19. Канал показывал 10 игр регулярного сезона в неделю и плей-офф в полном объеме. Сумма сделки не разглашалась.

103-й сезон в НХЛ стартует 2 октября. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Сент-Луис».

Вера Мухина