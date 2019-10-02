В сирийскую конституцию не вписывается согласие

Не успел спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявить дату первого заседания сирийского Конституционного комитета в Женеве, как стали очевидны разногласия, раздирающие этот только что созданный орган. Очевидно, что господину Педерсену предстоит приложить немало сил, чтобы первая встреча комитета не закончилась провалом.

Первое заседание сирийского Конституционного комитета (КК) состоится 30 октября в Женеве, сообщил Гейр Педерсен вечером в понедельник на заседании СБ ООН, где обсуждалась ситуация в Сирии. Событие, которого ждали почти два года, по словам спецпосланника, должно «стать символом надежды для многострадального сирийского народа». Впрочем, он тут же подчеркнул, что сам по себе комитет не может разрешить конфликт — политическое урегулирование невозможно без снижения насилия и прекращения огня по всей стране.

Напомним, что решение о создании КК было принято в ходе состоявшегося в конце января 2018 года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Тогда же было решено, что в него войдут 50 человек от оппозиции, 50 — от правительств, 50 — от гражданского общества. В декабре прошлого года главы МИД «астанинской тройки» (Россия, Турция, Иран) лично привезли согласованные списки в Женеву, но ООН не устроили несколько имен в группе «гражданского общества». Как неоднократно утверждали в Москве, на офис предшественника Гейра Педерсена — Стаффана де Мистуры было оказано давление со стороны западных стран. В итоге процесс согласования пяти имен затянулся еще на девять месяцев.

За оставшееся до первого заседания время Гейр Педерсен должен сделать все возможное, чтобы долгожданное событие не сорвалось. К примеру, официальный представитель оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Яхья аль-Ариди написал в своем Twitter, что работа комитета потеряет смысл, если в Сирии не будет объявлена политическая амнистия. Кроме того, оппозиция может отказаться приезжать в Женеву, если накануне заседания произойдет эскалация боевых действий. Уже сейчас, по данным “Ъ”, есть члены комитета, которые взяли самоотвод. По данным из разных источников, на них оказывается давление, в том числе поступают угрозы жизни.

В многочисленных интервью, розданных Гейром Педерсеном в Нью-Йорке, спецпосланник рассказал, что непосредственной работой над сирийской конституцией будут заниматься 45 человек — по 15 от каждой группы. Затем их предложения будут вынесены на рассмотрение полного состава комитета. Все решения должны приниматься на основе консенсуса. Но в случаях, когда его добиться не удастся, придется голосовать. Для утверждения того или иного решения нужно получить как минимум 75% голосов, то есть 34 человек в узком составе и 113 в полном. У комитета также будет два сопредседателя — один от оппозиции, другой от правительства. Их имен Гейр Педерсен не назвал. Не привел он и других процедурных деталей, отметив лишь, что время работы комитета ограничиваться не будет.

С этим не согласен глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири, настаивающий, что разработка конституционных реформ должна быть ограничена сроком в шесть месяцев. Он ссылается на резолюцию СБ ООН 2254, принятую в декабре 2015 года. В ней идет речь о шестимесячном сроке перехода «к заслуживающему доверия, инклюзивному правлению», «определении графика и процедуры разработки проекта новой конституции» и «выборах в соответствии с новой конституцией, которые должны быть проведены в 18-месячный срок». Впрочем, как заметил в интервью ТАСС Гейр Педерсен, в резолюции «нет четких ограничений по времени работы комитета», а временные рамки касаются только выборов. Эту позицию Гейра Педерсена поддерживают и в Москве.

Однако спор не сводится только к обсуждению сроков работы комитета. «У режима не должно быть доступа и контроля за процессом выборов, иначе все будет бессмысленно. Поэтому политические реформы должны начаться до выборов»,— сказал “Ъ” на условиях анонимности один из представителей сирийской оппозиции. Очевидно, что Дамаск добровольно уступать власть и ограничивать свои полномочия не будет. Уже сейчас обе стороны конфликта готовятся к политическим баталиям: оппозиция настаивает на принятии новой конституции, правительство согласно лишь на поправки к действующей.

Неизбежны проблемы и с легитимностью принятых комитетом решений. Как заявил на прошлой неделе департамент международных отношений самопровозглашенной Курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии, ее представителей отстранили от работы комитета. Гейр Педерсен поспешил уверить, что курды в Женеве будут. Его слова подтвердил и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, утвердительно ответив на вопрос, примут ли в заседании КК представители «Сил демократической Сирии» (СДС). Однако, как пояснил “Ъ” сопредседатель Совета демократической Сирии — политического руководства СДС Рияд Дарар, руководство автономии настаивает на официальном представительстве региона. «Турция сделала все возможное, чтобы не допустить СДС в комитет. Отсутствие представительства северо-востока — фактически трети страны, где проживают около 5 млн человек, и это не только курды,— делает решения комитета нелегитимными»,— отметил он. Впрочем, господин Дарар в целом сомневается в эффективности работы комитета, так как считает политические и военные позиции противников сирийского режима ослабленными.

Сомнения в успехе выражают и на Западе. «И европейцы, и американцы не намерены платить за восстановление Сирии, пока не появятся свидетельства подлинного политического перехода и реализации реформ. Будет ли созыв Конституционного комитета тому доказательством? Сам по себе — нет. Мы хотим увидеть подлинные перемены в Сирии. Это не обязательно означает смену режима, но это означает изменение поведения режима»,— заявил “Ъ” на условиях анонимности британский дипломат. По его словам, многие представители международного сообщества скептически относятся к готовности Дамаска конструктивно участвовать в процессе политических реформ. «Для одобрения любого решения нужно согласие 75% членов комитета, на практике это означает, что режим или оппозиция могут продолжать налагать вето на любой процесс»,— подчеркнул он.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев