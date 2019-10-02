Полковнику прокуратура пишет

Гособвинение считает полностью доказанной вину бывшего начальника тыла нижегородского ГУ МВД Ихтияра Уразалина в посредничестве при передаче взятки в 30 млн руб. По версии следствия, начальник тыла в 2014 году через директора авторынка «Московский» Иосифа Дрица договаривался с обнальщиком Максимом Осокиным о прекращении его уголовного дела за взятку сотрудникам следственной части ГСУ. Защита Иосифа Дрица, признавшего вину и давшего показания на других фигурантов дела, просит снизить размер запрошенного прокуратурой штрафа. Ихтияр Уразалин озвучит свою позицию в прениях 10 октября.

В Нижегородском райсуде начались судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника тыла нижегородского ГУ МВД Ихтияра Уразалина и директора авторынка «Московский» Иосифа Дрица, на основе показаний которого судят тыловика. Из речи гособвинителя следовало, что он считает полностью доказанной вину отставного полковника в посредничестве при передаче взятки в 30 млн руб. Наличные деньги должны были быть взяты из сумм, изъятых при обыске в ЧОПе «Тигр» Максима Осокина и в соседнем офисе банка «Богородский». Как уточнил прокурор, в общей сложности было изъято 44,9 млн руб., которые хранились в полицейском управлении в качестве вещдоков. Однако при прекращении уголовного дела Максиму Осокину вернули набитые пачками бумаги и кирпичами инкассаторские мешки, в которых наличности оставалось чуть более 11 млн руб. Напомним, в своих показаниях посредник Иосиф Дриц, который весной 2014 года вел переговоры с Максимом Осокиным, расписывал, что сумма взятки за прекращение дела о незаконной банковской деятельности будет поделена поровну по 10 млн руб. между посредниками и тогдашним начальником ГУ МВД по Нижегородской области Иваном Шаевым, руководителями следствия Александром Пильгановым и Альбертом Витушкиным, а также первым заместителем прокурора области Евгением Денисовым, но эта версия в ходе следствия официального подтверждения не нашла. Версию полковника Уразалина о том, что он стал жертвой «оперативной игры» своих недоброжелателей, трех полковников ГУ МВД с нетрадиционной сексуальной ориентацией, одного из которых тыловик лишил служебной квартиры из-за жалоб соседей на оргии, прокурор назвал «интересной, но несостоятельной».

В итоге гособвинение попросило приговорить Ихтияра Уразалина к десяти годам заключения в колонии строгого режима с выплатой штрафа в 60 млн руб. и двухлетнему запрету занимать должности на госслужбе. Иосифу Дрицу, признавшему вину и давшему показания на полицейских, прокурор попросил семь лет условно с испытательным сроком в пять лет и 30 млн руб. штрафа.

Господин Дриц сообщил, что он «в полном объеме подтверждает свои показания», а его защитник попросил снизить сумму штрафа для пенсионера, которому скоро исполнится 68 лет. Ихтияр Уразалин свою вину не признает и в течение всего судебного процесса пытался доказать свою непричастность к ситуации с Максимом Осокиным и его деньгами. 10 октября бывший тыловик и его защита подробно озвучат свою позицию и будут просить суд вынести оправдательный приговор. «Нормально так: Осокин с Дрицем дали показания, и на их словах меня надо посадить на десять лет»,— покачал головой арестант.

Роман Кряжев