Мария Ласицкене не отдала высоту

Российская сборная, выступающая на чемпионате мира в Катаре в нейтральном статусе, уже превзошла свои медальные показатели предыдущего мирового первенства. В 2017 году в Лондоне в ее активе было только одно золото. К середине нынешнего первенства побед уже две. Одну одержала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, вторую — главная сегодня суперзвезда отечественной легкой атлетики, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выигравшая третий подряд чемпионат мира.

У этой победы Марии Ласицкене в Дохе было несколько оттенков. А рутинность, предсказуемость в ней парадоксальным образом сочетались с неординарностью события.

Оно было, конечно, очень ожидаемым, даже слишком ожидаемым — это золото спортсменки, с которой во многом ассоциируется отечественная легкая атлетика самого трудного, самого турбулентного периода в ее истории. Она ассоциируется с ее постами в Instagram, где рядом с красивыми карточками — призывы к чисткам в отвечающей за вид федерации, находящейся под санкциями уже четыре года. Она ассоциируется с ее результатами, доказывающими, что и в переживающей кризис, лишившейся флага, замученной проверками российской легкой атлетике может созреть и не сдавать позиции вот такая удивительная спортсменка, чье доминирование в дисциплине, вообще-то славящейся в том числе как раз тем, что крах фаворитов и взлет «темных лошадок» в ней — явления регулярные, привычные, длится еще дольше, чем легкоатлетический кризис.

Ласицкене выиграла третий подряд чемпионат мира. И, пожалуй, только перед самым первым в этой серии, 2015 года в Пекине, у нее не было статуса единственного безусловного лидера, единственного ориентира. К двум следующим, в Лондоне и Дохе, она подходила в ранге стопроцентного претендента на золотую награду — и этому рангу идеально соответствовала. Наверняка соответствовала бы ему еще и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, но от нее российскую легкую атлетику отцепили.

Впрочем, и просто три золота чемпионатов мира — достижение, по сути, грандиозное. Больше в женских прыжках в высоту не было ни у кого. А список легкоатлеток из других жанров, которым удалось взять хотя бы четыре в личных состязаниях (то есть без помощи, например, партнерш по эстафетной команде), на самом деле коротенький и состоит всего из девяти фамилий. И фактически все они принадлежат легендам.

Есть важный нюанс. Более половины спортсменок из списка — «совместительницы», выступавшие не в одной дисциплине, а в двух. Ну, например, возглавляющие его с пятью золотыми медалями эфиопская и ямайская легкоатлетки — Тирунеш Дибаба и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс — бегали по паре дистанций: Дибаба — 5000 м и 10 000 м, Фрейзер-Прайс — 100 м и 200 м. Исключения — это новозеландская толкательница ядра Валери Адамс, американская прыгунья в длину Бриттни Риз и польская метательница молота Анита Влодарчик. А до них Ласицкене, между прочим, рукой подать — чтобы сравняться, нужно взять еще одно золото.

А щепотку перца, остроты в ее катарскую победу добавила возникшая из ниоткуда конкурентка. Украинскую юниорку (18 лет ей исполнилось полторы недели назад) Ярославу Магучих, лишь раз в жизни прыгнувшую на два метра — дежурную по меркам Ласицкене высоту,— вряд ли воспринимали как опасную оппонентку. А она заставила тех, кто легкую атлетику любит самозабвенно, вспоминать о давних-предавних, на чемпионате мира в Риме в 1987 году, разборках великой болгарской прыгуньи Стефки Костадиновой и великой советской прыгуньи Тамары Быковой. Тогда Быкова остановилась на 2,04 м, а Костадинова установила «космический», до сих пор не побитый мировой рекорд — 2,09 м.

С тех пор поединков на таких высотах не велось. До чемпионата мира в Дохе, на котором Магучих вдруг справилась с 2,04 м с третьей попытки. Правда, после своего прыжка она отказалась поднимать планку, чувствуя, что и так превзошла собственный предел, и согласившись с тем, что достойна в этот вечер лишь серебра (Ласицкене ни разу планку не сбила, а меньшее количество попыток — решающий дополнительный показатель в прыжках), но вызвала соблазн говорить о себе как о потенциальной угрозе для россиянки на Олимпиаде в Токио будущим летом. Ну, если, разумеется, японская Олимпиада — в отличие от той, что была в Рио,— от Ласицкене не уплывет. Правда, нужно знать, что два года назад, после лондонского первенства, примерно в тех же тонах рассуждали о почти столь же юной соотечественнице Магучих Юлии Левченко, тоже пытавшейся бороться с Ласицкене и тоже получившей серебро. Но в настоящую угрозу Левченко, строго говоря, так и не превратилась.

Алексей Доспехов