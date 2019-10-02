«Белый шум» окутал девелоперов

Некоторые девелоперы охотно используют в своей работе метод, как они сами называют, «белого шума» — это когда вокруг той или иной площадки создается нужный информационный фон. Зачастую этот фон негативный, но он управляем.

Возьмем для примера скандал вокруг ЖК «Филатов луг», который строит «Инград» по соседству с аэропортом Внуково. Росавиация, ссылаясь на меры безопасности, пыталась аннулировать строительство нескольких домов, но на прошлой неделе суд первой инстанции встал на сторону застройщика. Возможно, отчасти это решение стало следствием «белого шума», который спровоцировал девелопер.

Как только конфликт с Росавиацией оказался в публичной плоскости, компания задействовала творческий коллектив телевизионщиков и видеоблогеров, рассказывавший, что соседство с аэропортом не опасно, а от аннулирования стройки пострадают дольщики, купившие квартиры в строящемся ЖК. К дольщикам, как известно, у федеральных властей отношение особое: задача чиновников — не допустить социального напряжения среди покупателей квартир в новостройках.

А вот еще один пример, где используется классический метод «белого шума». Недавно “Ъ” сообщал о проблемах строящегося Seven Suns Development ЖК «Сказочный лес», затрагивающего буферную зону нацпарка «Лосиный Остров». Стройка ожидаемо оказалась в центре скандала: экологи, природоохранная прокуратура и Минприроды выступили против строительства, хотя Мосгосстройнадзор выдал разрешения.

В этом случае, как и в ситуации с «Филатовым лугом», задействована тяжелая артиллерия — дольщики, которые могут оказаться обманутыми, если власти аннулируют стройку. По подсчетам СЕО сервиса новостроек Dataflat Александра Пыпина, на 1 сентября в «Сказочном лесу» оформлено 560 договоров долевого участия (ДДУ). «Наличие большого числа официально зарегистрированных дольщиков (причем 40% из них — с ипотекой), скорее всего, уже является "охранной грамотой" для проекта»,— считает эксперт.

Любая площадка по соседству с аэропортом или заповедником таит потенциальные риски: застройка этих участков может быть отменена. Застройщики это отлично знают, но покупатели квартир зачастую об этом даже не задумываются. Это только на руку девелоперам: они всегда могут прикрыться соинвесторами, которых власти в случае принятия радикальных мер могут оставить без жилья. Вряд ли новые правила привлечения денег покупателей квартир через эскроу-счета и проектное финансирование позволят избежать таких скандалов, как со «Сказочным лесом» или «Филатовым лугом». Только в этом случае «белый шум» станет громче, поскольку к нему присоединятся банки, которые теперь обязаны кредитовать застройщиков жилья.