Менеджеры «Нижфарма» и группы ГАЗ вошли в список 1000 лучших в России

Ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ» подготовили ежегодный топ-1000 российских менеджеров. Из Нижегородской области в перечень вошли сотрудники «Нижфарма» (группа STADA) и ПАО ГАЗ. Также в рейтинге представлены сотрудники кировского завода «Нанолек».

Среди руководителей «Нижфарма» в топ-250 высших руководителей вошел генеральный директор компании Дмитрий Ефимов, в топ-100 директоров по маркетингу вошла замгендиректора по продажам и маркетингу Любовь Сиземова, в топ-100 финансовых директоров вошла директор финансового департамента Светлана Патрина, в топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям вошла руководитель пресс-службы Анна Аристова, в топ-100 директоров по персоналу вошел директор департамента персонала Андрей Кулаковский, а в топ-50 директоров по отношениям с органами власти – директор департамента внешних связей Иван Глушков.

Корпоративный секретарь ПАО ГАЗ Елена Бреева вошла в топ-50 директоров по корпоративному управлению. Из руководства кировского завода «Нанолек» в топ-250 высших руководителей вошел президент компании Владимир Христенко, в топ-100 коммерческих директоров – исполнительный директор Максим Стецюк, в топ-100 директоров по персоналу – замгендиректора по управлению персоналом Яна Агеева.

Анастасия Еремина