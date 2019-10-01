Facebook и Instagram начали блокировать ссылки на Pirate Bay

Американская корпорация Facebook больше не позволяет делиться ссылками на крупнейший торрент-трекер Pirate Bay, сообщает сайт TorrentFreak. Также ссылками нельзя поделиться через принадлежащие компании Messenger и Instagram.

Теперь при попытке поделиться ссылкой на торрент-трекер появляется сообщение о нарушении норм сообщества соцсети. О каких именно нормах идет речь, в сообщении не указывается, но, скорее всего, речь идет о правах интеллектуальной собственности.

В апреле 2009 года Facebook уже начинала блокировать все ссылки на Pirate Bay, однако впоследствии бан был снят. Тогда запрещалось делиться ссылками на непосредственные страницы с торрентами, теперь же Facebook запрещает все страницы ресурса, включая заглавную.

Евгений Федуненко